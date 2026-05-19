『なんでも鑑定団』200万円で購入した“海の宝石”→驚きの鑑定額へ
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう19日放送回では、103歳の叔母が遺した秘蔵の“お宝”が登場する。
【動画】スタジオがどよめく”海の宝石”→驚きの鑑定額へ
“お宝”は、3年前、103歳で亡くなった叔母が遺した”海の宝石”モモイロサンゴ。41年ほど前、展示会で200万円で買ったらしい。叔母は、特別骨董が好きだったわけではないのだが、頼まれると断れない性格で、焼物などさまざまなものを買っており、このサンゴもその１つだそう。
20年程前、叔母からこれらの骨董を全てもらったが、このサンゴだけはすごいものではないかと思っており、鑑定額に期待している。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】林家つる子
【出張鑑定】福岡県大野城市
【出張リポーター】原口あきまさ
【出張アシスタント】北川彩
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
金子朋裕（「思文閣銀座」店長）
近藤健治（「ワールドコーラル」代表取締役社長）
山本清司（「COLLECTIBLES FIELD」代表）
森由美（陶磁研究家）
【動画】スタジオがどよめく”海の宝石”→驚きの鑑定額へ
“お宝”は、3年前、103歳で亡くなった叔母が遺した”海の宝石”モモイロサンゴ。41年ほど前、展示会で200万円で買ったらしい。叔母は、特別骨董が好きだったわけではないのだが、頼まれると断れない性格で、焼物などさまざまなものを買っており、このサンゴもその１つだそう。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】林家つる子
【出張鑑定】福岡県大野城市
【出張リポーター】原口あきまさ
【出張アシスタント】北川彩
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
金子朋裕（「思文閣銀座」店長）
近藤健治（「ワールドコーラル」代表取締役社長）
山本清司（「COLLECTIBLES FIELD」代表）
森由美（陶磁研究家）