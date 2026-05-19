60社が集結、相続・投資を無料で学ぶ1日！ 幻冬舎ゴールドオンライン「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」

記事ポイント 2026年8月1日（土）、東京国際フォーラムで資産運用の総合展示会が1日限りで開催されます金(ゴールド)投資・不動産投資・相続など多彩なテーマで60社以上が出展します参加費は無料で、メインステージ・サブステージでの特別講演やセミナーも実施されます 2026年8月1日（土）、東京国際フォーラムで資産運用の総合展示会が1日限りで開催されます金(ゴールド)投資・不動産投資・相続など多彩なテーマで60社以上が出展します参加費は無料で、メインステージ・サブステージでの特別講演やセミナーも実施されます

マネー・金融・投資系WEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする大規模展示会が、2026年8月1日（土）に東京国際フォーラムで開催されます。

60社以上が一堂に集結し、相続・事業承継から国内外の不動産投資・オルタナティブ投資まで幅広いテーマの最新情報とノウハウが提供されます。

参加費は無料で、事前予約制となっています。

幻冬舎ゴールドオンライン「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」





イベント名：THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER開催日時：2026年8月1日（土）10:00〜17:00会場：東京国際フォーラム ホール B5・B7（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）主催：株式会社幻冬舎ゴールドオンライン参加費：無料（事前予約制）お問い合わせ：THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER 運営事務局 TEL 03-5411-6270 / ggo_info@goldonline.co.jp

「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」は、資産を守る・増やす・残すことをテーマに情報を発信するメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする総合展示会です。

金(ゴールド)投資・系統用蓄電池投資・フランチャイズ事業投資・ハイクラスクレジットカード・証券会社など多彩なカテゴリから60社以上が東京国際フォーラムに集結します。

相続・事業承継、国内外の不動産投資、事業投資、オルタナティブ投資といった幅広いテーマで最新の情報とノウハウが提供されます。

前回の開催の様子





前回の開催では、投資相談ブースが並ぶ展示フロア、登壇者3名によるトークセッション、ローソク足チャートを使った投資セミナー講義、MORGANブランドのクラシックカー展示など多彩なコンテンツが展開されます。

資産運用のプロフェッショナルに直接相談できるブース形式と、ステージ上での講演形式が組み合わさった構成となっています。

セミナー・特別講演

メインステージとサブステージの2会場でセミナーが開催されます。

著名人による特別講演のほか、各出展社によるセミナーも多数実施される予定です。

相続・事業承継から投資戦略まで幅広いテーマが取り上げられ、資産形成の課題解決につながる情報が1日を通じて提供されます。

出展カテゴリは金(ゴールド)投資・系統用蓄電池投資・フランチャイズ事業投資・ハイクラスクレジットカード・証券会社など多岐にわたります。

各社の担当者から直接話を聞ける展示ブースも設けられており、具体的な相談や情報収集が行えます。

資産形成に関心を持つ層にとって、相続・投資・事業承継の各分野のプロフェッショナルに一度にアクセスできる機会となっています。

参加費無料・事前予約制で、来場登録は公式サイトにて受付中です。

2026年8月1日（土）10:00〜17:00の1日限りの開催となっています。

幻冬舎ゴールドオンライン「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加費はかかりますか？

A. 参加費は無料です。

ただし事前予約制となっており、公式サイトからの来場登録が必要です。

Q. 当日はどのようなプログラムが用意されていますか？

A. メインステージ・サブステージの2会場でセミナーが開催されます。

著名人による特別講演のほか、金(ゴールド)投資・不動産投資・相続・事業承継など多彩なテーマで出展社によるセミナーが実施されます。

展示ブースでは各社の担当者への直接相談も可能です。

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