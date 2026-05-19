１８日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）にタレントのマツコ・デラックスが出演。首の脊髄手術のため休養し、１１日の放送で２か月ぶりに復帰してから２週目の出演となった。

マツコが登場すると、観覧客から大きな拍手。これにマツコは「なんなら、もう解雇してください」。ともにＭＣを務める「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」の村上信五から「実質、休みどれくらい？」と問われると、「２か月。もう労働意欲が（ない）。何にもしてないのに楽しかった」と答えた。

「昔見てた猫動画とかさかのぼって見てたし、サッカー動画とかも見てたし」と、休養期間の過ごし方を明かし、「みんな全然話題にしてないけど、Ｗ杯楽しみでしょうがない、今回」と話した。

また、最近の出前事情について「映画見るとか、アニメ見るとか、ゲームするとかそういうこともせずに、３時間くらい出前で何取るか考えてる。何回も何回も頼むの面倒だからさ」とマツコ。

「とうとうこの間、（アイスクリームの）サーティーワンでさ、キャラメルリボン２０個も頼んじゃった。デカいので売ってくれませんか？」と話すと、村上から「発想がアメリカ人や」と言われていた。