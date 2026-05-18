史上初のW杯を戦うカーボベルデ代表、本大会に臨む26名のメンバーを発表…グループステージではスペイン代表らと対戦
カーボベルデサッカー協会は18日、FIFAワールドカップ2026に臨む本大会のメンバー26名を発表した。
アフリカ予選でカメルーンを退けたカーボベルデは、グループDを首位通過し、同国史上初となる本大会出場が決定。本大会ではグループHに組み込まれ、現地時間6月15日にスペイン代表、同21日にウルグアイ代表、同26日にサウジアラビア代表と対戦する。
ブビスタ監督が選んだ26名の選手は以下の通り。
▼GK
ホシマール・ディアス（シャベス／ポルトガル）
マルシオ・ダ・ローザ（モンタナ／ブルガリア）
カルロス・サントス（サンディエゴ／アメリカ）
▼DF
スティーブン・モレイラ（コロンバス・クルー／アメリカ）
ワグナー・ピナ（トラブゾンスポル／トルコ）
ジョアン・パウロ・フェルナンデス（ステアウア・ブカレスト／ルーマニア）
シドニー・ロペス・カブラル（ベンフィカ／ポルトガル）
ロガン・コスタ（ビジャレアル／スペイン）
ロベルト・ロペス（シャムロック・ローヴァーズ／アイルランド）
ケルビン・ピレス（セイナヨエン・ヤルカパッロケルホ／フィンランド）
イアニケ・タバレス（トレエンセ／ポルトガル）
エディルソン・ボルジェス（アル・バタエ／UAE）
▼MF
ジャミロ・モンテイロ（ズウォレ／オランダ）
テルモ・アルカンホ（ヴィトーリア／ポルトガル）
ヤニック・セメド（ファレンセ／ポルトガル）
ラロス・ドゥアルテ（プスカシュ・アカデーミア／ハンガリー）
デロイ・ドゥアルテ（ルドゴレツ・ラズグラド／ブルガリア）
ケビン・ピナ（クラスノダール／ロシア）
▼FW
ライアン・メンデス（ウードゥルFK／トルコ）
ウィリー・セメド（オモニア／キプロス）
ギャリー・ロドリゲス（アポロン・リマソール／キプロス）
ジョバネ・カブラル（エストレラ・アマドーラ／ポルトガル）
ヌーノ・ダ・コスタ（イスタンブール・バシャクシェヒル／トルコ）
ダイロン・リブラメント（カーザ・ピア／ポルトガル）
ギルソン・ベンチモル（アクロン・トリヤッチ／ロシア）
エリオ・ヴァレラ（マッカビ・テルアビブ／イスラエル）
アフリカ予選でカメルーンを退けたカーボベルデは、グループDを首位通過し、同国史上初となる本大会出場が決定。本大会ではグループHに組み込まれ、現地時間6月15日にスペイン代表、同21日にウルグアイ代表、同26日にサウジアラビア代表と対戦する。
ブビスタ監督が選んだ26名の選手は以下の通り。
ホシマール・ディアス（シャベス／ポルトガル）
マルシオ・ダ・ローザ（モンタナ／ブルガリア）
カルロス・サントス（サンディエゴ／アメリカ）
▼DF
スティーブン・モレイラ（コロンバス・クルー／アメリカ）
ワグナー・ピナ（トラブゾンスポル／トルコ）
ジョアン・パウロ・フェルナンデス（ステアウア・ブカレスト／ルーマニア）
シドニー・ロペス・カブラル（ベンフィカ／ポルトガル）
ロガン・コスタ（ビジャレアル／スペイン）
ロベルト・ロペス（シャムロック・ローヴァーズ／アイルランド）
ケルビン・ピレス（セイナヨエン・ヤルカパッロケルホ／フィンランド）
イアニケ・タバレス（トレエンセ／ポルトガル）
エディルソン・ボルジェス（アル・バタエ／UAE）
▼MF
ジャミロ・モンテイロ（ズウォレ／オランダ）
テルモ・アルカンホ（ヴィトーリア／ポルトガル）
ヤニック・セメド（ファレンセ／ポルトガル）
ラロス・ドゥアルテ（プスカシュ・アカデーミア／ハンガリー）
デロイ・ドゥアルテ（ルドゴレツ・ラズグラド／ブルガリア）
ケビン・ピナ（クラスノダール／ロシア）
▼FW
ライアン・メンデス（ウードゥルFK／トルコ）
ウィリー・セメド（オモニア／キプロス）
ギャリー・ロドリゲス（アポロン・リマソール／キプロス）
ジョバネ・カブラル（エストレラ・アマドーラ／ポルトガル）
ヌーノ・ダ・コスタ（イスタンブール・バシャクシェヒル／トルコ）
ダイロン・リブラメント（カーザ・ピア／ポルトガル）
ギルソン・ベンチモル（アクロン・トリヤッチ／ロシア）
エリオ・ヴァレラ（マッカビ・テルアビブ／イスラエル）