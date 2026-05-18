猫が足を噛んでくる5つの理由

足を噛まれるのは突然ですが、猫にとって飼い主の足を噛む行為は、状況によって理由が異なり、5つのパターンに分けて分類ができます。

1.狩猟本能のスイッチ

狩猟動物の猫には、動く小さなものを追いかけるという本能が生まれつき備わっています。

家の中で暮らす猫にとっては、飼い主の足先が床をすべるように動く様子は、狩りをする対象に見えてしまいます。特に猫は静止しているものよりも動いているものを見る動体視力が優れているので、スリッパの音やズボンなどの裾が揺れると、脳の中にある狩りのスイッチが入ってしまうのです。

猫は一度スイッチが入ると飼い主の足であっても、「狙って」「飛び掛かり」「噛みつく」という獲物を捕まえるための一連の動作が反射的に出てしまい、噛んでしまうのです。

2.遊びへの誘い

子猫はたいてい母親のそばで兄弟猫とじゃれ合います。これは、大きくなって狩りをする練習にもつながりますが、飼い主の足に飛び掛かって噛むことは、兄弟猫と遊んでいた時のような身体を目一杯使える楽しい遊びのお誘いでもあります。

噛まれる方としては、かなり痛いのですが、子猫同士で噛み合うことでどれくらいの強さで噛んだら痛いかを学ぶので「人には痛くても猫同士なら許容範囲」というケースもあります。

そのため飼い主が「痛い！」と大きな声を出したり、足を引っ込めたりすると、猫にとってプロレス開始のゴングになるかもしれません。

3.強引な呼びかけ

猫は自分の行動が周りにどんな変化をもたらすかもよく観察していて、効果的な方法を良く知っています。

おなかが空いたときやトイレが汚れて不満なとき、飼い主に鳴いて訴えていても気づかないと、足を噛んで注意を引くという強引な方法に出ることがあります。

もし、飼い主の足を噛むことで、気づいてもらえたり、ごはんをもらえたりすれば、猫は「足を噛めばうまくいく」と学習してしまうのです。

問題なのは、噛まれた飼い主のほとんどが「痛い」や「やめて」など反応することです。ネガティブな反応でも、猫にとっては大成功なのです。

4.刺激への拒絶反応

夜、寝る前に猫も人もリラックスしているとき、のんびりしている猫の体に、繰り返し飼い主の足が触れていたり、リズムを刻む微妙な振動が猫にまで伝わっていたりすることはないでしょうか。猫は不快に感じると「やめて」と噛むことがあります。

また、急に人が動くことでウトウトしていた猫が驚いて、一気に緊張モードに切り替わり、身を守るために反射的に噛みついてしまうこともあります。

意図的ではなくても猫にとっては「やめて」のサイン。よほど、驚いたとき以外は甘噛み程度ですが、素足のときはかなり痛いかもしれません。

5.イライラの転嫁行動

「転嫁行動」とは、あるものへの興奮や不満を直接関係のない、まったく別のものに向けてぶつける行動です。いわゆる、八つ当たりで飼い主の足を噛んでくるというものです。

たとえば、窓ガラスの外に知らない野良猫がきたときや、獲れそうな距離に鳥を見つけたとき、手を出したくても出せないことにイライラして、近くを通った飼い主の足を代わりの攻撃対象にしてしまうことがあります。

このときの猫はしっぽをブンブン振って興奮していますが、実際には噛んだその足が野良猫や鳥でないことは猫もわかっていることがほとんどです。

猫に噛まれたときの正しい対処法

愛猫に足を噛まれたときは、まずは反射的な自分自身の行動に注意してください。暗い部屋などから猫が飛び出してきて噛まれた場合、その瞬間に猫だと気づかずに足で蹴ってしまったり、手で払いのけたりしてしまう可能性があります。

噛んできた猫に対して「ダメ」ということはかまいませんが、必要以上に大声を出すことと体罰は絶対にいけません。猫がしつこく噛んできても、無視して静かにその場を離れてください。これは猫同士の「遊びの誘いを断るやり方」で、猫が理解しやすい方法です。

手足を動かすと、面白がって余計に噛むことがあるので、一旦静止して口を離したら立ち去りましょう。もし、口を離さない場合は、猫の口の方へ少し押し込むと離れます。猫が噛んだ理由が何であれ、一旦離れることでケガを防止してください。

また、多くの場合で、猫が噛みつくときには前足で抱え込むことが多いので、「噛む」だけでなく爪でひっかかれてしまうことにも注意してください。

まとめ

子猫や若い猫は狩猟スキルを鍛える時期なので、スイッチも入りやすく、好奇心から遊びの延長で足に向かって飛び掛かってくることが多いでしょう。

2歳を過ぎる頃には、激しい遊びもだんだん落ち着いてきますが、逆に飼い主に依存した生活に慣れることから、要求時に強く呼びかけることもあれば、一緒に過ごしているときに「足、ジャマ！」と言わんばかりに不快感に対して噛みつくこともあります。これは、自分の意思を伝えても安全だと飼い主を信頼しているからです。

優しい飼い主さんに十分甘えられる猫ほど、転嫁行動も発生します。甘やかすこと自体は問題ありませんが、ダメなことはダメと理解させるのは、お互いのストレスを減らし、猫と人が一緒に暮らすために必要な愛情なのです。

(獣医師監修：寺脇寛子)