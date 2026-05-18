俳優でＭ！ＬＫの佐野勇斗（２８）が１８日、東京・中池袋公園で行われたアニメ映画「トイ・ストーリー５」（７月３日公開）の日本語版声優お披露目イベントに出席。今作から登場する新キャラクターであるスマーティー・パンツ役の声優を務めることが発表された。

おもちゃの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえない絆を描く「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。佐野は毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のおもちゃであるスマーティー・パンツ役として、人気シリーズの仲間入りを果たす。

公園に出現した配送箱の中から飛び出た佐野は「トイ・ストーリーの声優やります！」とピースサインを掲げた。会場に集結したファン１００人は「佐野が登壇する大事なイベント」という事前情報だけで、何のイベントかは知らされず。まさかのディズニー＆ピクサー最新作の声優発表となり、歓声が空を貫いた。

幼少期からトイ・ストーリーの大ファンで、米国本社のオーディションを経て、新キャラ役に大抜てき。憧れの世界に飛び込み、「すごくうれしかった。オーディション自体が久しぶりで、声のオーディションは初めてだった。『業界で一番トイ・ストーリーが好き』と言ってきたので、夢のよう」とはにかんだ。

今作で声優初挑戦。アフレコは全部撮り終わった後に「ファンだからこそ納得できず」に８〜９割を撮り直したという。米国本社から「キャラをよく理解している」と賞賛され、「自分の人生を変えてくれた作品で、若い子たちが感じるものがあると思うので、邪魔したくなくて頑張りました」と胸を張った。