14〜19インチまで幅広い全33サイズを展開

ネクセンタイヤジャパンは2026年5月13日、新世代エコタイヤ「N’BLUE S（エヌブルー エス）」を、同年7月から順次発売すると発表しました。サイズは14インチから19インチまでの全33サイズで、価格はオープンです。

N’BLUE Sは、従来モデル「N’BLUE HD Plus」の後継にあたるサマータイヤで、低燃費性能とウエット性能を両立。転がり抵抗をさらに低減することで燃費効率を向上させたほか、接地面構造を最適化し、ハンドリング性能も高めたといいます。

【画像】ネクセンの新世代エコタイヤ「N’BLUE S」の全33サイズ一覧を見る

また、新開発の多機能コンパウンドを採用することでウエットグリップ性能も向上。ぬれた路面でも安定した走行性能を発揮するとしています。

N’BLUE Sには、ネクセンタイヤ独自の「EV ROOT（EVルート）」マークが付与されています。これは内燃機関車だけでなく、ハイブリッド車や電気自動車にも対応した製品に与えられるものです。

同タイヤは、世界的な電動化の流れを背景に、多様なパワートレインへ対応できるタイヤとして開発されました。日常使いのコンパクトカーから重量級のEVまで、多様な車種に対応するとしています。

すでに欧州では、フォルクスワーゲン「ゴルフ」やアウディ「A3」などへの新車装着実績があるほか、BYD SeagullやHyundai Casper EV（日本名：インスター）など次世代EVにも採用されているといいます。

ネクセンタイヤジャパンは「新車装着用タイヤで培った技術力を生かし、多様化するモビリティニーズに対応した高性能タイヤをより多くのお客さまへ提供してまいります」とコメントしています。