「可愛すぎて泣く」中田翔、息子のへそ出しショット公開「無邪気で可愛い」「Hermesのクッションも素敵」
元プロ野球選手の中田翔さんは5月14日、自身のInstagramを更新。息子のへそ出しショットを公開しました。
【写真】中田翔の息子のへそ出しショット
ファンからは、「無邪気で可愛いですね〜天使ちゃん」「Hermesのクッションも素敵だね」「可愛すぎて泣く」「天使だ」「おなか、出てる」「自然体過ぎて可愛すぎる」「わんぱくちゃん」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】中田翔の息子のへそ出しショット
「自然体過ぎて可愛すぎる」中田さんは「野球スクール体験レッスンの申し込みありがとうございます！」と自身が主催する体験レッスンへの反響に感謝を述べつつ、1枚の写真を投稿。息子の愛らしい昼寝姿を披露しています。ソファで眠る姿は無防備なへそ出しポーズです。なんとも言えないかわいらしさで、ほっこりショットとなっています。
「全力で応援します」10日の投稿でも「この度、昔からの夢であった野球教室を開校することになりました！」と、自身主催の野球教室の告知を投稿していた中田さん。コメントでは、「翔さんステキです」「全力で応援します」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)