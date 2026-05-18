俳優町田啓太（35）が、17日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。高校のダンス部時代を振り返った。

高校時代はダンス部でキャプテンを務めていた。MCの山崎育三郎が「ダンス部はみんなキャー！ ってなりますよね？」と聞くと、「いや…どうだったんでしょう。一生懸命、ダンスが好きでやってただけだったのと。そんなに…はい…なってないと思います」と答えた。

するとMCの井桁弘恵が「モテる人特有の謙遜の仕方？」と言い、町田は「はい…まぁ、はい。声をかけていただいたりとか…。そういうお声を卒業の時に、こう何か…誰かかっこいい先輩だみたいなとかで選んでもらったことは…はい、あります」と明かした。

すると山崎は「なに、その申し訳なさそうな。ちなみに僕は高校の時、スーパーモテました」と話し、笑いを誘った。

井桁が「言った方がいいですよ」。山崎が「ちょっと言ってみて、スーパーモテましたって」と促すと、町田は「スーパーモテました」。山崎が「ここだけ使ってください」と話すと、町田は「今、怖いんですから、切り抜きの時代なんで」と笑った。