「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日正午現在で日本製鉄<5401.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



１８日の東証プライム市場で日本製鉄が反落。同社は１３日取引終了後に決算発表を行い、２６年３月期の連結純利益は前の期比９５．１％減の１７１億５８００万円となった。従来予想は７００億円の赤字だったが、黒字転換して着地した。２７年３月の同利益は２２００億円が見込まれている。米鉄鋼大手ＵＳスチールの収益貢献が実力ベース事業利益で１０００億円以上となる見通しであることも市場からは評価されている。足もとでは、原油高によるコスト増の影響などが警戒されており株価は軟調に推移しているものの、配当利回りで４．３％前後の水準にあり反発期待も出ている。



出所：MINKABU PRESS