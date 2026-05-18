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少子化、AIの普及、大手塾との競争。



学習塾を取り巻く環境は、これまで以上に厳しさを増しています。子どもの数が減る一方で、AIを使えば問題の答えをすぐに調べられる時代になりました。では、こうした時代に個人塾はどのような価値を出し、保護者や生徒から選ばれていけばよいのでしょうか。



学習塾向けメディア「Edu-Bizチャンネル」では、神奈川県平塚市で「堀口塾」を運営する堀口先生を迎え、少子化・AI時代における個人塾経営の可能性について話を聞きました。



堀口先生は、高校・予備校で20年間、高校物理を教えてきた経験を持ち、2016年に平塚市で堀口塾を開業。現在は小学生を中心に、平塚中等教育学校を目指す生徒の指導などを行っています。



-AI時代でも、答えだけでは学力は伸びない-



堀口先生がまず指摘したのは、AIによって「答えだけ」をすぐに得られることの危うさです。

わからない問題をAIで調べれば、答えは一瞬で出るかもしれません。しかし、学習で本当に重要なのは、答えに至るまでの途中過程を考えることです。難しい問題に向き合い、時間をかけて考える経験がなければ、子ども自身の思考力や学ぶ力は育ちにくくなります。



便利なツールが増える時代だからこそ、子どもが自分で考える時間をどう確保するか。ここに、個人塾の存在価値があるといえます。



-個人塾が勝つために必要なのは「尖ること」-



堀口先生が、個人塾が勝てる理由として最初に挙げたのは「尖ること」です。

大手塾は、多くの生徒に対応するため、どうしてもサービスやメッセージが平均化されやすくなります。一方、個人塾は塾長自身の考えや方針を前面に出すことができます。

「どんな生徒にも合う塾」を目指すのではなく、自分の教育観や得意分野をはっきり打ち出す。そうすることで、すべての人に選ばれるわけではなくても、強く共感してくれる保護者や生徒と出会いやすくなります。



堀口先生は、ブログやYouTubeでも自身の考えを率直に発信しているといいます。大手塾では言いにくいことでも、個人塾だからこそ正直に伝えられる。その姿勢が、保護者との信頼関係につながっているのです。



-「顔が見える塾」は、保護者に安心感を与える-



もう一つの強みは、塾長の顔が見えることです。

大手塾では、入塾しても実際に誰が教えるのか、どのような先生に担当されるのかが見えにくい場合があります。担当講師が変わることもあります。

一方、個人塾では、塾長本人の考え方や人柄、指導方針を事前に伝えることができます。特にYouTubeなどの動画発信では、写真だけでは伝わらない雰囲気や話し方まで届けることができます。



堀口塾でも、最近はYouTubeを見た保護者から問い合わせが入るケースが多いといいます。入塾前に先生の雰囲気を知ることができるため、保護者にとっても安心材料になるのです。



-小学生だからこそ「自分で学ぶ力」を育てる-



堀口先生が重視しているのが、「自走式」と呼ぶ学び方です。

大量の宿題を一方的に出し、やってこなければ叱る。そうした学習では、子どもが自分で学ぶ力は育ちにくいといいます。

堀口塾では、最初の道筋は整えつつ、子ども自身が「もっとやりたい」と思える状態をつくることを大切にしています。小学生でも、自分のペースをつかみ、興味を持てばどんどん先に進むことができる。だからこそ、小学生のうちに自分で学ぶ習慣を育てることが重要だと話します。



受験結果だけで終わらせるのではなく、その後の中学校生活や高校受験にも生きる学習習慣を身につける。ここにも、地域に根ざした個人塾ならではの価値があります。



-これからの個人塾経営に必要な視点-

少子化が進み、AIが学習のあり方を変え、大手塾との競争も続く中で、個人塾が生き残ることは簡単ではありません。



しかし、堀口先生の話から見えてくるのは、個人塾だからこそできる戦い方です。



自分の教育観を明確にすること。

塾長の顔や考えを発信すること。

子どもが自分で学ぶ力を育てること。



規模で大手塾と競うのではなく、考え方や人柄、指導の深さで選ばれる塾になる。これからの個人塾経営において、その重要性はさらに高まっていきそうです。



動画では、堀口先生が実際にどのように発信し、どのように生徒の自走力を育てているのかを、具体的な事例とともに語っています。



個人塾の経営や集客に悩む塾長、これから塾開業を考えている方は、ぜひ本編をご覧ください。



堀口塾：https://www.horiguchijuku.com/