完全撤退。というわけではないみたいですが。

チームも解散か？ みたいな話も聞こえている、Appleの空間コンピューターことXRヘッドセット「Apple Vision Pro」。

このニュースを報じた時も、後継モデルはしばらく出なそう…という予想でしたが、Bloombergのマーク・ガーマン記者もまた同意見。

Apple Vision Proチームの開発人材の大半は、すでにスマートグラスなどのプロジェクトに引き抜かれているとして、少なくともあと2年くらいはApple Vision Proの新型は出ないだろう。…と予想しています。

うーん、確かに今のAppleはスマートグラスの方に力を入れているようですし、その判断もわかるっちゃーわかる。

ただし、これはAppleがXRヘッドセットから完全に撤退したというわけではない。とのことです。数年後のXR情勢によっては復活する…かも？ みたいな感じでしょうかね？

廉価のVision Airはすでに開発中止？ もう出ない？

ちなみに…です。

以前から出るかも出るかも（出てほしい）と期待されていた廉価版の「Vision Air」は開発中止になっていたらしいです…。

Vision Proでしか得られない体験があるのは事実ですし、そこを求める人はVision Proを選ぶ理由になります。一方で、安さや手軽さ、ゲーム体験を求めるなら、今でもMeta Questがそこを満たしてくれるんですよね。

先日値上げされましたけど、まだギリ5万円台から始められますので。

Source: MacRumors, Bloomberg