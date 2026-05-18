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【経営者必見】儲かる会社はこの5つを理解しています！小規模な会社が勝つための最強戦略とは？

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絶対に潰させない黒字社長の市ノ澤翔氏が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」にて、「【経営者必見】儲かる会社はこの5つを理解しています！小規模な会社が勝つための最強戦略とは？」と題した動画を公開した。動画では、小規模な会社が年商5億円、さらに10億円超えを達成するための戦略の核心について解説している。



市ノ澤氏はまず、売上の規模を追うのではなく、「会社に残る利益を増やしていく」という視点の重要性を強調する。その上で、人を増やさずに規模を拡大する秘訣として「社員を雇わない」ことを提唱した。労働人口が減少する中で、社員雇用に伴う固定費や訴訟リスクを避けるため、「業務委託をフル活用する」べきだと語る。



さらに、業務委託を機能させるためには、とにかく「仕組み化」することが不可欠だと指摘する。事業の工程を細分化し、それぞれの専門家に委託する体制を整えることで、生産性と付加価値を向上させる。



また、大企業と同じ土俵で戦わず、大企業が参入できない「ニッチな市場でシェアを取る」ことの重要性にも言及。「良い商品・サービスを作れば売れる」という勘違いを捨て、「営業力強化」に注力して売上を作る仕組みを整える必要性を説く。加えて、経営者には「お金を回す」能力が必須であり、調達した資金を運用して利益を増大させる感覚を持つべきだと語った。



動画の終盤では、年商10億円以上を目指す際の戦略として、全部自分でやろうとせず「専門家を入れる」ことの意義を解説した。他社と組んでパイを大きくすることで、結果的に自社の取り分も増えると結論付けた。社員を雇わず、仕組み化と専門家の活用で利益を最大化する戦略は、多くの小規模事業者に新たな気づきを与える内容である。