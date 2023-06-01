“エリマリ姉妹”Erika＆百瀬まりな、チャイナドレス姿で圧巻美脚際立つ「週プレ」表紙登場
【モデルプレス＝2026/05/18】“エリマリ姉妹”ことErikaと百瀬まりなが、18日発売の「週刊プレイボーイ」22号（集英社）の表紙に登場。美しい脚を披露している。
【写真】美人姉妹、美バスト＆ウエスト披露
今号では、スリッド入りのチャイナドレス姿で、スラリと伸びた美しい脚を披露。表紙カットでは、デニム素材の衣装姿で抜群のプロポーションを見せている。
そのほか、今号には豊田萌絵、水崎綾女、後藤真桜、我妻ゆりか、太田江莉奈、宮越虹海らが登場する。（modelpress編集部）
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【写真】美人姉妹、美バスト＆ウエスト披露
◆“エリマリ姉妹”、圧巻の美脚披露
今号では、スリッド入りのチャイナドレス姿で、スラリと伸びた美しい脚を披露。表紙カットでは、デニム素材の衣装姿で抜群のプロポーションを見せている。
◆豊田萌絵・水崎綾女らも登場
そのほか、今号には豊田萌絵、水崎綾女、後藤真桜、我妻ゆりか、太田江莉奈、宮越虹海らが登場する。（modelpress編集部）
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