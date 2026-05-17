ももクロ新曲「ムネモシュネ」MVのプレミア公開が決定！フマキラー「スキンベープシリーズ」CMタイアップソング

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ももいろクローバーZ新曲『ムネモシュネ』のミュージックビデオが5月23日20時よりももいろクローバーZ公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが決定した。

■”夏の記憶“をテーマにした明るいノスタルジックな夏ソング

新曲「ムネモシュネ」は、フマキラー株式会社のフマキラー「スキンベープシリーズ」CMのタイアップソングに起用されており、ももクロも出演するCM「みんなのムチューを応援！」篇が地上波にて放送中。本楽曲は、”夏の記憶“をテーマにした明るいノスタルジックな夏ソングに仕上がっており、歌詞にはところどころに“虫”を感じさせるワードが散りばめられている。作詞作曲はももクロではお馴染みのinvisible mannersが手掛けている。

今回、ミュージックビデオに先立ち公開されたティザー映像では、「VACATION」という看板とルーレットがついた謎の扉を目の前に、ワクワクした4人が映し出されている。心躍る夏の始まりを予感させる映像となっているので、本編までお楽しみに。

また、豪華賞品が当たる「ムネモシュネ」ダウンロードキャンペーンが開催中。本キャンペーンは、mora／レコチョク／OTOTOYのいずれかでハイレゾ音源を購入した方の中から抽選で【フマキラー商品×ももいろクローバーZメンバー景品】が計64名様にプレゼントされる。今回タイアップとなった「スキンベープシリーズ」の商品と、ももクロ各メンバーの写ルンです現像写真がセットで届けられる予定だ。配信日から5月31日までに購入された人が対象となるので、お見逃しなく。

■【動画】ムネモシュネMV（5月23日20:00プレミア公開）

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ももいろクローバーZ OFFICIAL SITE

https://www.momoclo.net/

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