「じつは、歌手としてデビューすることが決まったんです！」

抜群のプロポーションから “チート級スタイル” の持ち主として人気の青井春。グラビアのみに留まらず、音楽活動という新たな扉を開こうとしている。

「今年は新しいことにチャレンジしようと決めていました。そこにプロデューサーをやっている友人から『新曲ができたんだけど、歌声を入れたいから協力してくれない？』と連絡がきて、面白そうと思って歌ってみたんですよ。すると、楽曲のイメージに合ったらしく、そのままトントン拍子で話が進んでしまって。もともと音楽は好きだし、年間30回はライブも観に行きますが、まさか私が歌う側になるとは思わなくて。こんな夢みたいな話が現実に起こるなんて、自分でも驚いています（笑）」

独学で韓国語を習得したというが、その知識が作詞にも役立っているという。

「歌いながら『ここで韓国語を入れたら世界観が変わるかも』なんて言ったひとことから歌詞が変わったんです。私自身、音楽から外国語を学んだことがあるので、聴いてくださった方が韓国語を覚えるきっかけになったら嬉しいですね。目標は大きく、海外進出を目指します！」

あおいはる

28歳 1998年3月26日生まれ 大阪府出身 T166・B90W55H83 6歳から劇団に入り、舞台やモデルとして活動開始。2017年グラビアデビューし、その完璧な体型から「チート級スタイル」と呼ばれ、人気を博す。2026年歌手としてデビューすることを発表。そのほか最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@harujjang26）にて

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写真・塚田亮平

スタイリスト・田中陽子

ヘアメイク・萩村千紗子