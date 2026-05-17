女優のメリル・ストリープが、映画「プラダを着た悪魔2」でミランダ・プリーストリー役を再演するにあたり、1250万ドル(18億7500万円)の出演料を獲得したと報じられている。待望の続編が世界興行収入3億ドル(450億円)に迫る中、共演の女優アン・ハサウェイとエミリー・ブラントも同額の契約を結んだという。



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2006年の前作に続いて、冷徹な「ランウェイ」誌編集長役として復帰を果たしたメリルだが、バラエティ誌によるとアン、エミリーと共に「主演トリオのギャラや待遇を完全に同等にする(最恵国待遇)」の取り決めを交渉し、主演トリオが同額のギャラを受け取ることを確約させたという。



ドラマ「オンリー・マーダーズ・イン・ザ・ビルディング」など近年の活躍や21回に及ぶアカデミー賞ノミネート歴を考慮すれば、メリルが他の2人よりもはるかに高額な出演料を要求することも可能だったものの、自らの報酬をさらに引き上げるよりも3人の待遇を平等にする交渉を一助する道を選んだと関係者は語っている。



20世紀スタジオが配給する同新作は今年最大のヒット作のひとつとなっており、現在のチケット販売ペースが続けば、興行収入ボーナスによって3人の俳優は最終的にそれぞれ2000万ドル(30億円)以上を手にする可能性があるとされている。製作費約1億ドル(150億円)の大部分がキャストの出演料に充てられたと報じられているが、配給元や関係者らはこの報道についてコメントを控えている。



デヴィッド・フランケル監督や脚本家のアライン・ブロッシュ・マッケンナ氏など、前作を大ヒットに導いた製作チームが再集結しているが、製作費3500万ドル(52億5000万円)に対して、全世界で3億2600万ドル(489億円)以上を稼ぎ出した前作はメリルのキャリアを象徴する作品のひとつとなっている。



約2年前から続編のアイデアに前向きだったというメリルの決断と主演俳優たちの連帯が、今回の歴史的な契約実現を後押しするかたちとなった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）