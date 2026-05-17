サッカーW杯北中米大会に臨む日本代表に選出されたDF長友佑都(39＝FC東京)が17日、都内での会見に出席した。

長友は日本代表として単独最多、アジア人初となるW杯5大会連続選出を決めた。3月の水戸戦で右太腿を負傷し、10日の東京V戦で先発復帰したばかりだが、日本代表の森保一監督の信頼は揺るがなかった。

15日の日本代表メンバー発表会見はFC東京のクラブハウスで中継を見守り、選出を知った瞬間には涙がこぼれた。「まず、異常なほどの反響があったみたいで。イタリア時代の元チームメイトとかから連絡があったくらい、世界中に反響があったみたいなんですけど」と、これまでの所属クラブの元チームメイトや関係者から反響があったと告白。

涙の理由については「感謝100%ですね、本当に。苦しい中でも、家族もそうだし、いろんな人に支えられてここまで来ました。本当に苦しみながら、最後の2カ月は怪我もして、焦りや不安もありながらのギリギリの戦いをしていたので。その中でも支えてくれたたくさんの人たちがいる。その人たちの顔が走馬灯のように出てきて、感極まってしまいました」と明かした。