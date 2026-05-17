公式オプションにシリンダーまで存在した本格派のスクランブラー

「スズキのハスラー」と聞くと、現在ヒット中の軽四輪車を思い浮かべる方が大半だと思います。でも、バイク通・スズキ通はここで話が長くなります。

【軽四輪じゃない】これが歴代「スズキのハスラー」です（画像）

「いやいや。その昔、軽四輪ではなく、スズキのバイクでハスラーっていうモデルがあって」「しかも排気量の違うモデルがいくつもあって」……といった感じで、今から50年前のスズキの名バイク「ハスラー」の話題に変わることでしょう。

かつて、スズキは「自社バイクの代表」として、今の軽四輪車と同名のハスラーというモデルを販売していました。

1960年代後半の日本のバイクメーカー4社は、こぞって海外でのレースなどの経験を、市販バイクに反映させる傾向にありました。1969年発売のスクランブラー・ハスラー250もまた、その定石に従って開発され、「世界モトクロスGPで活躍するマシン」をベースとした、それまでの市販車にはない本格装備を持つバイクで他社のモデルとはまた違う個性を放つものでした。

さらにこのモデルでレースに参加したいユーザー向けにシリンダー、キャブレター、マフラー、スプロケットといった公式オプションパーツも用意したことで、この時代のスズキにおけるヒットバイクとなりました。

ハスラー250のヒットにより、スズキは1970年代から1980年代前半にかけて、ハスラー50（1971年）、ハスラー80（1981年）、ハスラー90（1970年）、ハスラー125（1971年）、ハスラー185（1971年）、ハスラー400（1972年）など、続々と兄弟モデルを登場させます。

今となっては「排気量の違いが細けぇな」と思いますが、それだけ「ハスラー」の名とその性能はバイクファンに多く認知されていたのです。うがってみれば「どの排気量を望むユーザーに対しても、うちのバイクに乗って欲しい」としたスズキの思惑を感じます。

バイクの名を継承したの・してないの？ 軽四輪の「ハスラー」の名の由来

ただ、気になるのが「ハスラー」の名称についてです。



軽四輪の「スズキのハスラー」（画像：スズキ）



「ハスラー」の名はもともと、スズキが海外輸出モデルにたびたび使用していたもので、1969年から続くハスラー250の型式「TS」の系譜のモに限ったものではなかったといわれています。また、ハスラー250の型式「TS」の系譜を汲む海外輸出モデルには、「ガウチョ」「ダスター」「シェラ」「サヴェジ」「アパッチ」などの名称も使われており、この辺が非常にややこしいところです。

また、スズキの公式情報ではバイクの「ハスラー」が、「ギャンブラー」の意から用いた名称だったとしているのに対し、今日の軽四輪の「ハスラー」は、英語の「ハッスル」からの造語とされ「あらゆることに行動的に取り組み、俊敏に行動する人」からとったとされています。

語源が違うわけですから「なんだ、たまたま同じに名前になっちゃったのか」とも思いますが、一方で公式情報では「軽四輪のハスラーは、かつてのバイクの名シリーズ・ハスラーの名を継承した」とあります。

これらを総合すると、ややモヤモヤするところもありますが、いずれにしてもスズキが「ハスラー」という語感に、強い思い入れがあることだけは確かのようです。

バイクの方のハスラーは、シリーズの50ccモデルが1990年代まで販売され続けましたが、やがて2ストロークモデルの生産撤退を期に姿を消すこととなりました。

そして、15年以上が経過し、軽四輪のハスラーが登場に至ったというわけですが、実は2015年の「第44回東京モーターショー2015」にて、ハスラースクートというスクーターのコンセプトモデルが参考出品されました。

軽四輪のハスラーのコンセプトによく似たポップなデザインのスクーターではありますが、かつてのスクランブラーのハスラーとは全く違うモデルです。ですが、ここでもやはりスズキにとって「ハスラー」というワードが、特別な意味を持っていることを強く感じさせる1台でもありました。