◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節 千葉―鹿島（１７日・フクアリ）

首位の鹿島は、東地区１位確定を目指し、千葉とのアウェー戦を迎える。

１６日に試合を終えた２位ＦＣ東京とは勝ち点２差。千葉を相手に勝ち点２以上を積み上げれば、１試合を残して１位でのプレーオフラウンド進出が確定する。最終節はＦＣ東京との直接対決となっており、この日に決めきりたいところだ。

フクダ電子アリーナでのＪリーグ公式戦は、０９年シーズン以来１７年ぶり。３０度近い気温での試合が予想されており、体力面もカギとなりそうだ。

Ｗ杯に臨む日本代表選出のＧＫ早川友基、韓国代表選出のＤＦキムテヒョンがそろって先発入り。左サイドバックには安西幸輝が入り、ダブルボランチは三竿健斗と柴崎岳の組み合わせとなった。

前線は荒木遼太郎、チャヴリッチ、鈴木優磨、レオセアラの４枚。ベンチには師岡柊生、松村優太、知念慶らが控える。

先発は以下の通り。

【先発】▼ＧＫ早川友基、▼ＤＦ濃野公人、植田直通、キムテヒョン、安西幸輝、▼ＭＦ三竿健斗、柴崎岳、荒木遼太郎、チャブリッチ、▼ＦＷ鈴木優磨、レオセアラ

【ベンチ】ＧＫ梶川裕嗣、ＤＦ津久井佳祐、小池龍太、ＭＦ知念慶、樋口雄太、舩橋佑、林晴己、松村優太、ＦＷ師岡柊生