『豊臣兄弟！』新キャストにネット騒然 父＆祖父も名俳優「親子三代ですごい」
俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第19回「過去からの刺客」が、17日に放送される。同回から初登場する織田信澄役の緒形敦にも注目が集まっている。
【写真あり】父＆祖父も名俳優…公開された新キャスト
『豊臣兄弟！』は、大河ドラマ第65作。天下人・豊臣秀吉の弟で、“天下一の補佐役”とも称される豊臣秀長（小一郎）を主人公に、兄弟の強い絆と天下統一への道のりを描く戦国エンターテインメントとなっている。仲野が秀長を、池松壮亮が秀吉（藤吉郎）を演じる。
第19回では、織田信長（小栗旬）が嫡男・信忠（小関裕太）に家督を譲り、安土に天下一統を見据えた巨大な城を築き始める。秀吉は柴田勝家（山口馬木也）を総大将とする上杉攻めに加わるが、作戦を巡って勝家と対立。一方、慶（吉岡里帆）には他国の武将と内通している疑いがかかり、小一郎は彼女が密かに通う村へ向かう。そこで慶が隠し続けてきた悲しい過去を知ることになる。
同回から登場する織田信澄は、信長の弟・信勝の長男。父が謀反の疑いで信長に謀殺された後は、柴田勝家のもとで育ち、後に明智光秀の娘婿となる人物で、信長からも厚い信任を受ける役どころだ。
信澄を演じる緒形敦は、俳優・緒形直人と仙道敦子夫妻の長男。祖父は名優として知られる故・緒形拳さんで、大河ドラマ出演は『いだてん〜東京オリムピック噺〜』以来、7年ぶりとなる。
緒形家は“大河一家”としても知られる。拳さんは『太閤記』（1965年）、『黄金の日日』（1978年）で豊臣秀吉を演じ、直人も『信長 KING OF ZIPANGU』（1992年）で織田信長役を務めた。親子で大河主演を果たした存在としても語り継がれている。公式SNSで公開された緒形の扮装写真には、「親子三代ですごい」「お母さんに似てる」「直人さんの息子なの熱い」「お祖父様もお喜びでしょう」「かっこいい！」といった声が寄せられ、放送前から話題を集めている。
【写真あり】父＆祖父も名俳優…公開された新キャスト
『豊臣兄弟！』は、大河ドラマ第65作。天下人・豊臣秀吉の弟で、“天下一の補佐役”とも称される豊臣秀長（小一郎）を主人公に、兄弟の強い絆と天下統一への道のりを描く戦国エンターテインメントとなっている。仲野が秀長を、池松壮亮が秀吉（藤吉郎）を演じる。
同回から登場する織田信澄は、信長の弟・信勝の長男。父が謀反の疑いで信長に謀殺された後は、柴田勝家のもとで育ち、後に明智光秀の娘婿となる人物で、信長からも厚い信任を受ける役どころだ。
信澄を演じる緒形敦は、俳優・緒形直人と仙道敦子夫妻の長男。祖父は名優として知られる故・緒形拳さんで、大河ドラマ出演は『いだてん〜東京オリムピック噺〜』以来、7年ぶりとなる。
緒形家は“大河一家”としても知られる。拳さんは『太閤記』（1965年）、『黄金の日日』（1978年）で豊臣秀吉を演じ、直人も『信長 KING OF ZIPANGU』（1992年）で織田信長役を務めた。親子で大河主演を果たした存在としても語り継がれている。公式SNSで公開された緒形の扮装写真には、「親子三代ですごい」「お母さんに似てる」「直人さんの息子なの熱い」「お祖父様もお喜びでしょう」「かっこいい！」といった声が寄せられ、放送前から話題を集めている。