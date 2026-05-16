今回紹介するのは、Instagramに投稿された、とある猫ちゃんに起きたトラブル。なんと爪が引っかかってしまったみたいですが、当の猫ちゃんは助けを求めなかったようです。投稿はInstagramにて、21万回以上再生され、たくさんの視聴者の注目を集めました。

【動画：窓の外を平然と眺める猫→『おてて』に注目すると…思わず笑ってしまう『まさかの状況』】

猫のこたろうちゃん

Instagramアカウント「otamatokotarou1315」に登場した猫のこたろうちゃん。ブルーの毛並みが可愛らしい猫ちゃんです。

今回、こたろうちゃんは窓近くの椅子でくつろぎながら庭先のニャルソックを嗜んでいた模様。しかし、ここでトラブル発生。なんと隣の椅子に爪が引っかかってしまったみたいです。

なぜか助けを求めなかった、こたろうちゃん

隣の椅子に爪が引っかかって困っていた、こたろうちゃん。しかし、飼い主さんが様子を見にきても、なぜか助けを求めず。何事もないように振る舞いながら、ニャルソックを続行していたみたいです。

助けを求めないのは、プライドか…それとも恥ずかしかったからか…。真意はこたろうちゃんにしか分かりません。ただ、明らかに困っていそうだったので、この後、飼い主さんがそっと助けてあげたみたいです。

こたろうちゃんのトラブルにインスタ民も爆笑

こたろうちゃんの微笑ましいトラブルの様子を見た視聴者からは、「ねこ様のプライドを感じます」「こたくん。漢だねー」「だから 猫が好き」などの声が多く寄せられていました。こたろうちゃんにとっては散々なトラブルだったのかもしれませんが、多くの方に笑いと癒しを届けてくれたみたいですね。

Instagramアカウント「otamatokotarou1315」では、猫のこたろうちゃんとおたまちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちの日常に心癒される方は多いはずです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「otamatokotarou1315」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。