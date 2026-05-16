「メイクがよれる…」「鼻に変な跡がついちゃう」を解消できる100均の日差し対策商品

夏のお出かけに欠かせないサングラス。でも長時間かけていると、「鼻に跡がつく…」「ファンデがヨレる…」なんて地味なストレスを感じませんか？今回なんと、そんな悩みを解決してくれるアイテムを、ダイソーで発見！その名も「跡がつきにくいサングラス」は、まさかの“鼻当てなし”設計で、想像以上に快適なんです♪

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商品情報

商品名：跡がつきにくいサングラス

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480509945

メイク崩れ＆鼻跡問題をしっかり軽減！発想がすごいダイソー「跡がつきにくいサングラス」

今回、ダイソーで見つけたのは「跡がつきにくいサングラス」。

ぱっと見はシンプルなサングラスですが、よく見ると普通のサングラスにある「鼻当て」がないんです。

この独特な構造のおかげで、ファンデーションがヨレたり、鼻の付け根にくっきり跡が残ったりする問題をかなり軽減してくれるんです♪

特に夏場は汗や皮脂でメイク崩れしやすいので、この快適さはかなりありがたい…！さらに鼻まわりに空間ができることで熱がこもりにくく、レンズが曇りにくいのも嬉しいポイントです。

鼻が低めでもズレにくいのが嬉しい♪

鼻当てがない代わりに、サイドのテンプル部分で顔を挟んで支える構造になっているため、安定感も◎。

実際に動いてみてもズレにくく、鼻が低めでもかけやすいのが嬉しいポイントです。

ただし、こめかみ付近で固定するタイプなので、顔幅によっては少し締め付け感を覚える場合もありそう。慣れるまでは多少気になるかもしれません。

厚みはあるけど…110円ならかなり優秀！

テンプルが独特な構造になっているので、折りたたんだ状態は少し厚みがあります。そのためコンパクトさはそこまでありませんが、メイク崩れや鼻跡問題解消と引き換えなら十分アリ♪

カラーもブラウンやブラックなど落ち着いた色味が揃っていて、普段のコーデに取り入れやすいのも◎。デザインが顔の雰囲気にハマれば、100均とは侮れないコスパの高いサングラスです！

個人的には、今後さらにデザインやカラーの種類が増えたらもっと人気が出そうだなと思いました♪

今回は、ダイソーの「跡がつきにくいサングラス」をご紹介しました。

鼻跡やメイク崩れの悩みに寄り添ってくれる、コスパ最高の優秀サングラス！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。