のんびりと向かい合って寝転がっていたというハスキー親子。娘ハスキーさんが何やらお喋りを始めて…しっぽも、お喋りも思った以上に騒がしい！？

思わず笑顔になる光景は記事執筆時点で211万回を超えて表示されており、9.4万件ものいいねが寄せられることとなっています。

【動画：向かい合って寝転ぶ大型犬の親子→突然『お喋りを始めた』と思ったら…想像以上に『騒がしい光景』】

向かい合って寝転ぶハスキー親子→娘犬がお喋りを始めて…

Xアカウント『@irislady_husky』に投稿されたのは、シベリアンハスキー親子のお姿。

この日も仲良く過ごしていたという父ハスキー「ナイト」くんと娘ハスキー「アイリス」ちゃん。すっかり遊び疲れたのか、互いに向かい合うようにしてゴロンと寝転がっていたのだそう。

思った以上に『騒がしい光景』に反響

そのまま眠るのかと思いきや…何やら、アイリスちゃんがお喋りを始めた模様。

しっぽをブンブンと振り回しながら、ナイトくんを見つめ『アオーン…アオーン…ワンッ！ワウワウ…』と何やら大きな声で文句を言うかのようにお喋りをしていたのだといいます。

『あおーーーーん…』と遠吠えのように鳴き始め、最後には声が枯れてしまうほど…。

対して至近距離で大音量のお喋りを聞いていたナイトくんはというと、微動だにせずウトウトとし始めたというのですから驚きです。

飼い主さん曰く、どうやらアイリスちゃんはナイトくんが使っていた『コット』が使いたくてどいてほしいとアピールしていた模様。

さすがはお喋り上手と名高いシベリアンハスキー、アイリスちゃんの全力お喋りは多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ナイトくんのスルースキルｗ」「ほぼ叫んでいるように聞こえるｗ」「ほぼ一方的やないかい」「伝統曲にも聞こえる」「後半、工事現場で笑った」「ずっと文句言ってるの可愛い」など多くのコメントが寄せられています。

仲良しハスキー親子の日常

アイリスちゃんとナイトくんは、血縁関係のあるハスキー親子。繁殖引退犬であるナイトくんがやってきたのは、約1年前。

性格は違えどさすがは親子、過ごしていく中で日々どんどん仕草や行動がそっくりになってきているのだといいます。

個性溢れるアイリスちゃんとナイトくんの日常は笑顔が絶えず賑やかで、たくさんの愛情に溢れたもの。日々シベリアンハスキーの魅力や笑顔を発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@irislady_husky」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。