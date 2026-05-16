『ザ・バットマン2』主要キャスト確定、マット・リーヴス監督が発表 ─ 新出演者2名さらに追加
DC映画『THE BATMAN―ザ・バットマン―』（2022）の続編『ザ・バットマン2（原題）』の出演者を、マット・リーヴス監督が自身のXアカウントにて告知した。
このたび出演が発表されたのは、バットマン／ブルース・ウェイン役のロバート・パティンソンをはじめ、前作からペンギン／オズワルド・“オズ”・コブルポット役のコリン・ファレル、アルフレッド・ペニーワース役のアンディ・サーキス、ジェームズ・ゴードン役のジェフリー・ライト。
同じく前作より、ゴッサム市長ベラ・リアル役のジェイミー・ローソン、マルティネス巡査役のギル・ペリッツ・アブラハムも再登場することが明らかになった。
新キャストとして、『アベンジャーズ』シリーズのスカーレット・ヨハンソン、同じく『アベンジャーズ』シリーズや『アプレンティス ドナルド・トランプの創り方』（2024）のセバスチャン・スタン、「ゲーム・オブ・スローンズ」のチャールズ・ダンス。この3名は以前から出演が報じられており、スタンがトゥーフェイス／ハービー・デント役、ヨハンソンとダンスがその妻と父親役を演じるといわれているが、監督は配役を明かしていない。
そのほか新たに発表されたのは、『ある画家の数奇な運命』（2018）や『ブリッジ・オブ・スパイ』（2015）のセバスチャン・コッホ、『スパイダーマン：スパイダーバース』シリーズや『ブレット・トレイン』（2022）のブライアン・タイリー・ヘンリー。このふたりも役どころはわかっていない。
We meet again, my friend...- Matt Reeves (@mattreevesLA)
Here we go again, my friend...- Matt Reeves (@mattreevesLA)
Are you ready, my friend...?- Matt Reeves (@mattreevesLA)
Round two, my friend...?- Matt Reeves (@mattreevesLA)
Welcome back to the fight, my friend...- Matt Reeves (@mattreevesLA)
Hey! Mr. Martinez!- Matt Reeves (@mattreevesLA)
Next exit, Gotham... Welcome.- Matt Reeves (@mattreevesLA)
In a Gotham state of mind... Welcome.- Matt Reeves (@mattreevesLA)
Out of the shadows... Welcome.- Matt Reeves (@mattreevesLA)
Locked and loaded for Gotham... Welcome.- Matt Reeves (@mattreevesLA)
Welcome to the party, man...- Matt Reeves (@mattreevesLA)
映画『ザ・バットマン2（原題）』は2027年10月1日に米国公開予定。2026年5月上旬より、本撮影の開始に向けてカメラテストが。