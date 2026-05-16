本拠地カブス戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が15日（日本時間16日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場し、4回の第2打席で左前打を放った。外角低めのボール球を巧みに拾った姿に、地元実況席も驚嘆している。

4回先頭打者として打席に入ると、カブス右腕カブレラの外角低めチェンジアップを逆らわずミートした。巧みなバットコントロールで左翼手の前に落とした。

ホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」の放送席も、今季15本塁打を放つ村上のパワーだけではない技術に驚きの声を上げた。1980年に25勝を挙げ、サイ・ヤング賞を獲得した解説のスティーブ・ストーン氏は「カブレラは左打者に対して外角に逃げていく球を多投する。だから引っ張ろうとするのではなく逆方向へ打つのです。ムネはまさにそれをやってのけた。ストライクゾーン外の球へのスイングは多くないですが、打てる範囲の広さは見ての通りです」と手放しで称賛した。

実況のジョン・シュリフェン氏も「もの凄く力強くてスイングも速いので、手首を軽く捻るだけで逆方向へ打ててしまいます」と称えると、ストーン氏は「あんな風にバットの先に当てて本塁打にしたシーンも見ましたよね。415フィート（約126.4メートル）くらい飛んでいました。パワーは全く問題ありません」と続けた。



（THE ANSWER編集部）