昨日5月15日に放送60周年を迎えた、毎週日曜夕方5時30分から放送中の日本テレビ系「笑点」。あす5月17日の放送回は、ウルトラマンシリーズとの60周年コラボ！ウルトラマンとカネゴンが大喜利コーナーに出演する。

1966年5月15日にテレビで初放送した「笑点」。時を同じくして1966年7月10日、ウルトラマンもテレビに初めてその姿を現した。以来、常に両者は時代と共に歩み、時に心を揺さぶり「勇気」「希望」「思いやり」を届けてきた。ウルトラマンは、人々に寄り添うヒーローとしてこれまで地球の平和を守ってきて、「笑点」は、お笑いヒーローとして、地球の“お茶の間”の平和を守ってきた。そして、この節目に「笑点」が60年間変わらず続けてきた大喜利で初共演する。

2026年5月15日の「笑点」放送60周年の日に、「笑点」公式Xからウルトラマンシリーズへ60周年のお祝い投稿をすると、円谷プロダクション公式Xからも「笑点」へ60周年のお祝い投稿があり、お互いエール交換した翌日にコラボ情報の解禁となった。

「笑点」公式Xから投稿した画像は、円谷プロダクションが合成したウルトラマンシリーズの街並み（世界観）に、スペシウム光線の構えをする「笑点」メンバーのスペシャルなビジュアル。円谷プロダクション公式Xから投稿した画像には、「笑点」の舞台（世界観）にスペシウム光線の構えをするウルトラマンと、端に見切れていた座布団を持った怪獣がいたが、この度、コイン怪獣のカネゴンと判明。そして「笑点」にはカネゴンも出演する。座布団を持ったカネゴンの役どころも気になるところ。さらに、「笑点」とウルトラマンの両方に出演している“アノ人”も乱入!?

■春風亭昇太 コメント

「子どもの頃からのヒーローなので、ウルトラマンと共演できるなんて本当に嬉しかったです。まさか『笑点』にウルトラマンとカネゴンが来てくれるなんて思わないですから。笑点ファンの皆さんにとってもすごいサプライズな内容になっていますし、ウルトラマンファンの皆さんもウルトラマンが『笑点』に出演している姿なんてなかなか見られない大喜利となっているので、是非楽しみにご覧ください」