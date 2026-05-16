ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５８円台後半と本日高値圏での推移が続いている。きょうの為替市場はドル高が優勢となり、ドル円も買いが膨らんだ。今月の連休中の財務省の介入による下げを完全に戻している。



来週はフランスでＧ７財務相・中央銀行総裁会議が行われるが、それを機に財務省が円相場で何らかのアクションと取ってくるか注目される。片山財務相は国債利回りの急騰に関して議論が及ぶとしている。



ただし、明確な方向感がないのも事実。上値では介入警戒がある一方、円安の継続期待のほか、イラン情勢の不透明感からの根強いドル高の流れがあり、ドル円の下値は支えられている。



きょうの市場は全体的に不安定な値動きが広がった。株安・原油高のほか、米国債利回りが欧州や日本と伴に１年ぶりの高水準まで上昇。米１０年債利回りは節目の４．５０％を上回り、４．６０％付近まで上昇。その動きがドルを下支えしている。



米中首脳会談も終了し、イベントがある程度通過する中、今週の予想を上回る米インフレ指標とＦＲＢの利上げ期待の台頭を市場は改めて意識しているとのコメントも聞かれる。短期金融市場では、年末までにＦＲＢが利上げする確率を６５％まで織り込み、２７年３月までなら、利上げを完全に織り込んでいる状況。



USD/JPY 158.74 EUR/JPY 184.46

GBP/JPY 211.48 AUD/JPY 113.51



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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