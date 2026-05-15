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【PayPay大改悪】三井住友は神改善…提携後に分かれた“真逆の戦略”とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「楽ゆるポイ活 けーチャンネル」が、「【PayPay大改悪】三井住友は神改善…提携後に分かれた“真逆の戦略”とは？」と題した動画を公開した。動画では、業務提携を結んだはずの三井住友カードとPayPayが、現在「神改善」と「大改悪」という真逆の動きを見せている背景と、キャッシュレス覇権争いの裏側について解説している。



ポイ活歴20年だという投稿者によると、現在の三井住友カードは赤字覚悟の「ばらまきフェーズ」に突入しているという。対象のコンビニや飲食店でのスマホタッチ決済による還元率アップに加え、鉄道やバスなどの移動手段にも高還元を広げるなど、驚異的な施策を連発している。



対照的に、PayPayは2026年6月2日から「回収フェーズ」として6つの大改悪を実施する。本人確認やPayPayカード登録の必須化、公共料金の還元率低下など、ユーザーにとって厳しい内容が並ぶ。投稿者はこの真逆の戦略について、PayPayの真の狙いは自社の「格上げ」にあったと分析する。



PayPayは三井住友と提携することで、同社が持つVisaの最新技術「フレキシブル・ペイ」を間接的に獲得しようとした。そして、Visaを後ろ盾にして「NASDAQ上場」を果たすため、上場基準をクリアするべく巨額の資金回収に急ぐ必要があったのだという。最終的なゴールは両社とも、日本一の経済圏になることである。



動画の結びでは、ポイント経済圏の勢力図が激変する中、「ひとつのサービスや経済圏に縛られすぎず、いつでも動ける柔軟性を持つことが一番大切なんだ」と結論付けた。激動のキャッシュレス時代においては、自らの利益を見極め、状況に応じて冷静にサービスを選び取る視点が求められている。