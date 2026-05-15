ド軍108億円守護神に前代未聞の問題浮上！　母国で「違法」とされる闘鶏に参加で波紋　懲役5年と罰金の“可能性”も…

ドジャースで新シーズンを過ごしているディアス(C)Getty Images

前代未聞の事態が波紋を呼んでいる。

現地時間5月14日、米紙『USA Today』は、ドジャースの守護神であるエドウィン・ディアスが、今年2月に母国プエルトリコで闘鶏に興じていたと報道。同国において闘鶏は「違法」とされるが、同投手はSNS上のPR投稿に幾度となく登場し、競馬界屈指の騎手であるホセ・オルティスとイラッド・オルティスJr.兄弟と一緒に競技を楽しむ様子が確認されている。

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現在32歳のディアスは、昨年12月にドジャースと3年総額6900万ドル（約108億円）の大型契約を締結。名実ともに球界ナンバーワンの守護神となっていた。

迎えた今季は、開幕間もない4月に右肘の遊離体、通称“ネズミ”と言われる故障によって負傷者リスト入り。無念の離脱を余儀なくされ、再起のための準備を淡々と重ねる段階にあった。

そうした中でプライベートでの思わぬ“騒動”が浮上した。ドジャース関係者と、ディアスの代理人を務めるマネージメントチームに問い合わせるも「いずれも不成功に終わった」とした『USA Today』は、2019年からプエルトリコ国内で施行された禁止令に異議を唱え、米国政府を提訴した闘鶏クラブ『Club Gallistico de Puerto Rico』のFacebookページの投稿にドジャースのユニフォームを身に纏った本人が出演。そこで「子どもの頃からずっと続けてきた娯楽だ」と語る様子をすっぱ抜いている。