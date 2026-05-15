1994年創業のオーディオブランドDUNUから、木のアコースティックな響きを生かしたヘッドホン「DUNU 卯 MORTISE」がリリースされました。

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ウォルナットが醸し出す高級感

Image: DUNU Japan / SOUNDEARTH.

ハウジングに使われているのは北米産のブラックウォルナット。衝撃に強く高級オーディオにもよく使われる素材です。自然な木目が美しく、使っていくほどに風合いを増していきます。優れた内部損失特性と共振制御性能を持ち、不要な高域のざらつきなどを吸収しつつ、中低域の自然な減衰特性を整えます。周波数特性も5Hz〜40kHzと広いレンジをカバー。

Image: DUNU Japan / SOUNDEARTH.

ドライバーは50mmフルレンジで、軽量かつ高剛性のカーボンファイバー振動板を採用。N52ネオジムマグネットでパワフルにドライブされ、歪みが少なく解像度の高いサウンド再生を可能にしています。

Image: DUNU Japan / SOUNDEARTH.

オープンエア型に加え、アダプティブサスペンションヘッドバンドの採用で装着感が良く、長時間のリスニングでも負担が少ない設計。なにより温もりを感じさせるウォルナットの質感は、ゆったりと好きな音楽を楽しむのに最適でしょう。市場価格は7万2800円前後です。

Source: DUNU Japan / SOUNDEARTH.