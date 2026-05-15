100均でいいの見つけた！「あとちょっと…」をサポート！キッチンに常備したい便利グッズ

洗い物が少しだけ多めに出た日、水切りラックがいっぱいで置き場所に困ったことはありませんか？あともう少しだけ置くスペースが欲しい…そんな時に便利なアイテムがセリアにあります♡コンパクトサイズなので、調理台のちょっとしたスペースにも置きやすく、洗った食器の一時置きにぴったりですよ♪

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商品情報

商品名：抗菌マイクロファイバー吸水マット

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：20×30cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4936181534880

あと数枚だけ…って時にちょうどいい！セリアの『抗菌マイクロファイバー吸水マット』

「洗い物をしたいけれど、水切りラックがいっぱいで片付かない…」「コップやお茶碗だけ追加で洗いたいのに、スペースがなくて置き場所に困る…」

そんなときに活躍するのが、セリアの『抗菌マイクロファイバー吸水マット』。約20×30cmで、このサイズ感がかなり絶妙なんです♡

お茶碗と大きめの丼を1つずつ置くと、ちょうどぴったり収まるくらいのサイズ感。大きすぎないので、調理台の空いたスペースにも置きやすいです。

大きな水切りラックに買い替えるほどではないけれど、あとちょっとだけ置く場所を確保したい…という時のサブスペースとして便利なアイテムです。

食洗機に入らなかった分だけ置いたり、調理中のボウルやツールを避難させたりと、1つあると何かと便利。使わない時もかさばりにくいので、キッチンに常備しやすいのもポイントです。

材質はポリエステルとポリウレタン。表面にはマイクロファイバー素材が使われています。触るとふかふかしていて、スポンジのような弾力があります。

ペラッとした布タイプとは違い、厚みがあるので食器を置いた時の当たりがやわらかめ。グラスや小鉢のようなデリケートな食器も、ふかふか素材がやさしく受け止めてくれます。

ほどよくクッション性があるので、洗った食器を一時置きする時もガチャガチャ音が出にくい点も好印象でした。

水が裏まで滲みにくいから後片付けがラク！

試しに水をかけてみたところ、表面がぐんぐん吸水して、かなりの量を受け止めてくれました。

驚いたのは、水分が裏側まで滲み出しにくかったこと。調理台がびしょびしょに濡れるようなことがないので、いちいち拭き直す手間いらずです。

布巾を敷いて代用していたときは、下までびっしょりになっていたこともありましたが、このマットは裏まで水が抜けにくいので、洗い物まわりのプチストレスを減らせます。

さらに、抗菌仕様なのも嬉しいポイント。菌の繁殖を抑えてくれるので、水まわりでも衛生的に使えます。汚れた場合は中性洗剤でお手入れ可能です。気軽に洗いやすいので、日常使いしやすいのも助かります。

今回は、セリアの『抗菌マイクロファイバー吸水マット』をご紹介しました。サイズ自体はコンパクトですが、そのぶん「ちょい置き専用」として使いやすいアイテムです。

「あと少し置く場所が欲しい」をサポートしてくれるサイズ感がかなり便利で、洗い物渋滞をすっきり減らしたい時に活躍してくれますよ。気になる方は、ぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。