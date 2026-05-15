「結婚相手は津軽弁をしゃべれる外国人さんがいい」──津軽弁と個性的なキャラで、バラエティー番組にひっぱりだこのタレント・王林（28）。NEWSポストセブンが交際中の男性について取材を進めると、現役モデルで実業家であることがわかった。

【写真】3歳年下のモデルと手を繋ぎ歩く王林、話題となった“ハイレグジーパン”姿など

4月中旬、キャップを目深にかぶった王林は自宅マンションの裏口から男性と外出。2人は手を繋いで肩を寄せ合い、時折、見つめ合いながら歩いていた。お相手の男性について、ファッション誌編集者が明かす。

「男性は佐藤ショーン玲央さんで、"Leo"の名前で活動する現役のモデルです。身長187cmという抜群のスタイルで『ユナイテッドアローズ』や『GU』のモデルを務め、過去には雑誌『Tarzan』の表紙を飾ったこともあります。年齢は王林さんより3つ年下の25歳です」

また、佐藤は異色の経歴を持つという。

「彼はフランス人と日本人のハーフであることを公表していて、幼少期から子役としてテレビ番組に出演していました。スポーツも万能で大学在学中にはサッカー同好会に所属して、大会で優勝してMVPに輝いています。

大学卒業後は2年前に自身の会社を立ち上げて、現在はモデル事務所のタレントマネジメント、インフルエンサーマーケティングなどに携わり、実業家としても幅広く活動しています」（前出・ファッション誌編集者）

かつて王林はテレビ番組で度々、理想の結婚相手について具体的に明かしていた。

「2022年に『KinKi Kidsのブンブブーン』（フジテレビ系）に出演した際は、理想の結婚相手を聞かれて『チューとかギューとかをナチュラルにしてくれる人がいいんです。（略）外国人さんで津軽弁をしゃべってくれる人がいい』と、語っていました。

翌年の『突然ですが占ってもいいですか？』（フジ系）ではより具体的となり、『1年付き合って、27（歳）で結婚して、28で1人目産んで、30で2人目産む』と、理想を話していました」（同前）

スポーツ紙記者が2人の結婚について語る。

「王林さんのほうが彼に惹かれていて、今は半同棲状態だそうです。4月には多くの芸能人が参加したディズニーリゾートの貸し切りイベントに、彼氏同伴で来ていました。以前、王林さんが理想として描いていたように、交際1年でのスピード婚もあるかもしれません」

佐藤の所属事務所に王林との交際について問い合わせると、以下のようにコメントした。

「モデルのプライベートは本人へ任せておりますので、事務所としてはお答えいたしかねます」

4月から地元の事務所「リンゴミュージック」に復帰した王林。りんごの"花言葉"は「選ばれた恋」、本物の恋を掴んだようだ。