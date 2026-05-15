14日、栃木県上三川町の住宅に何者かが押し入り、住人の69歳の女性が殺害された事件で、16歳の少年が強盗殺人の疑いで逮捕されました。

警察によりますと14日夜、逮捕されたのは自称・高校生の16歳の少年で、14日、仲間と共謀して強盗目的で上三川町の住宅に侵入し、金品を物色中にこの家に住む富山英子さん（69）を、なんらかの凶器で胸部などを突き刺すなどし殺害した疑いがもたれています。

富山さんは病院に搬送後、死亡が確認されました。

また同居する長男は右腕などに、別の所に住む二男は頭などにケガをしました。

事件後、周辺をパトロールしていた警察官が現場近くの路上を歩いていた16歳の少年を発見し、確保したということです。

一方、被害者宅と親族の家をめぐっては、先月上旬に窃盗事件があったほか、不審な人物や車などを目撃した通報が相次ぎ、今月7日には盗難ナンバーをつけた不審な車に同乗していた41歳の男が逮捕されていたことが明らかになりました。

関連は分かっていませんが、警察は、逃走したとみられる複数の人物の行方を追うと共に、トクリュウの犯行も視野に捜査を進めています。