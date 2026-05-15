松本明子、車いす姿の写真公開 4月に入院「リハビリは大変ですが頑張ってください」
左足関節脱臼骨折で入院していたタレントの松本明子（60）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。車いす姿の写真を公開した。
【写真】「リハビリは大変ですが」車いす姿の写真を公開した松本明子
松本は「CBCゴゴスマ 本日もありがとうございました 週末はかなり暑くなるみたいですね〜」と投稿。写真では石井亮次アナウンサーが松本の乗る車いすを押す姿などの写真を公開した。
この投稿には「リハビリは大変ですが頑張ってください」「ゆっくり焦らず時間を掛けて脚を治して下さいね」などのコメントが寄せられている。
松本は4月3日、自身のインスタグラムに「昨日の昼頃、自宅前で転倒し、左足首を骨折してしまいました」と投稿。「正式な病名は『左足関節脱臼骨折』です」と説明し「しばらくの間休業し、約1ヶ月間入院することとなりました。4/8還暦の誕生日を目前に大怪我、丙午、本厄です...」としつつ、「足以外に怪我はなく、体調自体は問題ございません」と報告。同20日放送のニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』に生出演し、仕事復帰を果たしていた。
【写真】「リハビリは大変ですが」車いす姿の写真を公開した松本明子
松本は「CBCゴゴスマ 本日もありがとうございました 週末はかなり暑くなるみたいですね〜」と投稿。写真では石井亮次アナウンサーが松本の乗る車いすを押す姿などの写真を公開した。
この投稿には「リハビリは大変ですが頑張ってください」「ゆっくり焦らず時間を掛けて脚を治して下さいね」などのコメントが寄せられている。