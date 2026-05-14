【名探偵コナン】黒ずくめの組織がスイーツに！ 黒ずくめのクッキー缶
ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp（ケーキジェーピー）」にて、TVアニメ『名探偵コナン』とのコラボレーションで、謎に包まれた「黒ずくめの組織」をイメージした「黒ずくめの組織 クッキー缶」が、2026年5月14日（木）より販売開始された。
＞＞＞黒ずくめの組織 クッキー缶をチェック！（写真7点）
「黒ずくめの組織」をテーマにしたスイーツが誕生 。
組織の冷酷さやスタイリッシュさを表現するため、缶のデザインはマットブラックのシックなものに統一。缶を開けると、中には食用の竹炭（チャコール）を使用し、組織のイメージカラーである「黒」で統一したオリジナルクッキーがぎっしりと詰め込まれている。
ラインナップは、メンバー毎の個性が光る、ジン＆ウォッカ、ベルモット、バーボンの3種類の缶をご用意。それぞれの缶には組織メンバーのイラストが描かれ、中身もそれぞれのメンバーをイメージした異なるクッキーが詰め合わされている。
「名探偵コナン」黒ずくめの組織 クッキー缶（ジン＆ウォッカ）は、ジンとウォッカのイラストが描かれた缶。ジンとウォッカの顔型のクッキーをはじめ、ディアマンクッキー、ショートブレッドなどの詰め合わせ。
「名探偵コナン」黒ずくめの組織 クッキー缶（ベルモット）は、ベルモットのイラストが描かれた缶。ベルモットをイメージしたクッキーや、パーチディダーマ、ペッパーチーズサブレなど、大人の魅力あふれた一品に。
「名探偵コナン」黒ずくめの組織 クッキー缶（バーボン）は、バーボンのイラストが描かれた缶。バーボンをイメージしたクッキーや、フロランタン、チョコサンドクッキーなど、人気焼き菓子を詰め合わせて表現している。
クッキーの黒さは、燃料として使われる木炭とは異なる、1000℃近い高温で加熱処理して作られた「活性炭」である食用の竹炭によるもの。無味無臭のため、料理やスイーツに加えても味を損なうことはない。
食べ終わった後の缶は、小物入れなどで使用できる。『名探偵コナン』が好きな方への洗練されたお土産・プレゼントや、自分への特別なご褒美として、様々なシーンでオススメの一品だ。
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
＞＞＞黒ずくめの組織 クッキー缶をチェック！（写真7点）
「黒ずくめの組織」をテーマにしたスイーツが誕生 。
組織の冷酷さやスタイリッシュさを表現するため、缶のデザインはマットブラックのシックなものに統一。缶を開けると、中には食用の竹炭（チャコール）を使用し、組織のイメージカラーである「黒」で統一したオリジナルクッキーがぎっしりと詰め込まれている。
「名探偵コナン」黒ずくめの組織 クッキー缶（ジン＆ウォッカ）は、ジンとウォッカのイラストが描かれた缶。ジンとウォッカの顔型のクッキーをはじめ、ディアマンクッキー、ショートブレッドなどの詰め合わせ。
「名探偵コナン」黒ずくめの組織 クッキー缶（ベルモット）は、ベルモットのイラストが描かれた缶。ベルモットをイメージしたクッキーや、パーチディダーマ、ペッパーチーズサブレなど、大人の魅力あふれた一品に。
「名探偵コナン」黒ずくめの組織 クッキー缶（バーボン）は、バーボンのイラストが描かれた缶。バーボンをイメージしたクッキーや、フロランタン、チョコサンドクッキーなど、人気焼き菓子を詰め合わせて表現している。
クッキーの黒さは、燃料として使われる木炭とは異なる、1000℃近い高温で加熱処理して作られた「活性炭」である食用の竹炭によるもの。無味無臭のため、料理やスイーツに加えても味を損なうことはない。
食べ終わった後の缶は、小物入れなどで使用できる。『名探偵コナン』が好きな方への洗練されたお土産・プレゼントや、自分への特別なご褒美として、様々なシーンでオススメの一品だ。
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
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