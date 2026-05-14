中東情勢悪化で企業向け融資 石川県が要件拡充 資金繰り支援へ 空港の“ポケモンコラボ”詳細も明らかに
中東情勢悪化の影響が石川県内にも広がっています。こうした中、県は15日から、企業向け融資の利用要件を拡充し、資金繰りなどを支援することを決めました。
14日に開かれた石川県知事の定例会見。
石川県・山野 之義 知事：
「メッセージ性の強いもの(支援)が必要ではないかというご意見も(業界から)いただきました」
山野知事が明らかにしたのは、中東情勢悪化の影響を受ける企業の資金繰りなどの支援策です。
限度額は8000万円で、年利1・65％から2・1％、返済期間は10年以内です。
石川県・山野 之義 知事：
「明確に“中東情勢により云々”という言葉を入れることによって、意欲のあるところ(企業)は借りやすくなるのではないか」
石川県はこの他、予算措置を伴う支援策を6月補正予算案に盛り込む方針で、現在行われている知事裁定の中で、最終調整を進めています。
またこの日は、石川県などが進めていた、のと里山空港と人気ゲーム「ポケットモンスター」のコラボレーションの詳細が発表されました。
ターミナルビルのエントランスや吹き抜けなどに「ポケモン」をふんだんに配らい、7月7日に「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」の愛称で、リニューアルオープンします。
石川県・山野 之義 知事：
「(能登地方を)周遊していただく、そのことによって観光客にも沢山来てほしいし、経済的効果にも期待したい」
石川県は「ここでしか体験できないポケモン企画を提供し、能登地域の関係人口の拡大などを図りたい」としています。