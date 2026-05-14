中国を訪問しているアメリカのトランプ大統領と習近平国家主席が会談しました。中国側は「戦略的で安定した関係」という新たな概念を打ち出し、アメリカとの関係を重視する姿勢を示しています。

中国外務省によりますと、14日に行われた会談で習主席は「トランプ大統領とともに中米関係という巨大な船の針路を正しく導き、今年を両国関係にとって過去を継承し、未来を切り拓く歴史的な年にしたい」と主張。「建設的・戦略的で安定した関係」を築きたい考えを示しました。

この「戦略的で安定した関係」という表現はこれまでになかったもので、中国側がアメリカを重視するとともに、安定的な関係を続けていきたいという期待の表れともいえそうです。

また、「両国の経済・貿易関係の本質はウィンウィンであり、相違や摩擦に対しては平等な協議こそが唯一の正しい選択である」と述べ、経済・貿易分野をはじめ、農業、観光などの分野でも交流と協力を拡大すべきだとする考えを示しました。

さらに焦点となっている台湾問題については「両国関係における最も重要な問題だ」と指摘。「アメリカが処理を誤れば衝突や対立に至る」とアメリカが台湾問題に介入しないようけん制しました。

これに対し、トランプ大統領は「習主席とともに意思疎通と協力を強化し、意見の食い違いを解決し、史上最高の米中関係を築きたい」と応じたということです。