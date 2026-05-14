北海道内で５月３日、部活動の送迎中に教員が運転する車が事故を起こしていたことがわかりました。



北海道教育委員会は、福島県の磐越道で発生したバス事故もあったことから、すべての道立学校を対象に実態調査をして、安全対策を検討するということです。



５月６日、福島県の磐越道で、高校のソフトテニス部の部員がバスで遠征中に２１人が死傷する事故が発生しました。



バスはレンタカーで、運転していた男は客を運送して対価を得る「二種免許」を持っていなかったということです。





この事故を受けて、道教委は１２日、公共交通機関や貸し切りバスなどでの移動を原則として対応するように緊急の通知を出していましたが、１４日に新たな事実を発表しました。（北海道教育庁 山内尚史さん）「道東の道立学校間での練習試合に向かっていた際に、右側から来た動物を避けようとして路外に脱輪、停止後、横転する事故が発生している」５月３日午前８時半ごろ、道東の道立高校で部活動の顧問を務める３０代の男性が、部員の男子生徒と卒業生合わせて９人をレンタルしたワゴン車に乗せ、練習試合に向かう途中、道路脇に車が横転しました。道路上の動物を避けようとしたということで、顧問の男性や生徒などにけがはないということです。（長南記者）「レンタカーを使用した理由は？」（北海道教育庁 山内尚史さん）「保護者に送迎の協力をお願いしていなかったことから、当該顧問がレンタカーを使用するという判断をした」（長南記者）「バス会社への依頼は？」（北海道教育庁 山内尚史さん）「そういった経緯については聞いていません」道教委によりますと、当該の学校では顧問がレンタカーを運転して送迎することは過去にもあり、保護者への許諾は取っていたということです。専門家は、事故を起こした顧問がレンタカーを使ったことについてこう指摘します。（北翔大学生涯スポーツ学部 永谷稔教授）「（貸し切りバスなどは）経済的な負担がかかりますので、レンタカーを借りて自身で運転すると費用を抑えられる。お金の面が１番大きいと思う。学校や自治体が経済的な支援をしたり、遠征の見直しが必要。１学校１顧問だけでは解決できない問題だと思う」道教委は、磐越道でのバス事故のほか、道内でも部活の送迎時の事故が発生したことから、すべての道立学校を対象に実態調査をして、来週までに結果を取りまとめ、安全対策を検討するということです。