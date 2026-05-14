フォロワー数だけでは測れぬスターの「熱量」　インスタ激減祭りで見えたBTSメンバーの“強み”

スターの人気は、フォロワー数という指標だけで測りきれるものなのだろうか。現在、インスタグラムではこうした問いを改めて投げかけるような騒動が巻き起こっている。

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5月6日を境に、世界中のユーザーからフォロワー数が急激に減少したという報告が相次いだ。

海外のメディアやSNSでは、運営元のMetaがボットや長期間活動していないアカウントを一斉に整理したのではないかという憶測が広がり、いわゆる「フォロワー激減祭り」のような様相を呈している。

インドの英字紙『The Hindu』はMeta広報担当者のコメントを引用し、インスタグラムが「非アクティブアカウントを削除する通常プロセス」を実施した結果、一部のアカウントでフォロワー数に変動が生じた可能性があると報じた。Meta側は、現在活動しているフォロワーには影響がないとも説明している。

つまり、少なくとも一部のユーザーにおいてフォロワー数が目に見えて減少した事象自体は、単なる噂として片づけることは難しい。

一方で、具体的に誰が何人減少したのかについては、慎重に見極める必要がある。SNS上では、テイラー・スウィフトが500万人、アリアナ・グランデやBTSが700万人、カイリー・ジェンナーにいたっては1500万人規模のフォロワーを失ったとする投稿が拡散された。

「Yahoo Creators」に掲載された記事でも、カイリー・ジェンナーやBLACKPINK、クリスティアーノ・ロナウド、セレーナ・ゴメスらの数字が大きく減ったと伝えられている。ただし、同記事が挙げる減少数はMetaが個別に認めたものではなく、あくまで「報じられている」「推定されている」という扱いに留まっている。

BTS（写真提供＝OSEN）

BTSに関しても同様である。

「700万人減少した」と断定できる明確なソースがあるわけではない。しかし、BTSの名がこうした騒動ですぐに浮上すること自体が、彼らがSNS上の数字においていかに巨大な存在として認識されてきたかを物語っている。

フォロワー数が「影響力の証明」となる現代

今回の騒動がこれほどの関心を集めているのは、単に「数字が減ったから」という理由だけではないだろう。

著名人のフォロワーが数百万単位で消えたと聞いた瞬間、多くの人は「それほど偽アカウントが混ざっていたのか」「人気は作られたものだったのか」と受け止めてしまう。実際、ネット上でも減少した数字を「水増しされた人気の証拠」として捉える反応が見られる。

しかし、ここは冷静に判断すべきだ。たとえボットや非アクティブアカウントが含まれていたとしても、それが直ちに本人や所属側によるフォロワーの購入を意味するわけではない。アカウントの規模が巨大になるほど、スパムや便乗目的のアカウントは自然と集まりやすくなるからだ。

そもそもBTSは、SNS上の数字そのものが何度もニュースとなってきたグループである。

特にメンバーのVは、その象徴的な存在といえる。2021年12月に個人アカウントを開設した際、Vはわずか43分で100万人、4時間52分で1000万人のフォロワーを突破し、ギネス世界記録を樹立した。

今年1月には、韓国の男性芸能人で初めてフォロワー7000万人を突破したとも報じられている。さらに4月末には、アメリカの分析企業HypeAuditorによる「世界で最も影響力のあるインフルエンサーTOP1000」で2位にランクインした。

Vの投稿頻度は決して高くはない。それでも1つの投稿が巨大な波及力を持つ。フォロワー数、いいね数、共有数、そして影響力ランキングなど、こうした数字の積み重ねが、Vという存在を「世界的インフルエンサー」として可視化してきた。

V（写真提供＝OSEN）

JUNG KOOKも同じである。

彼は2023年、5240万人のフォロワーを抱えていた個人アカウントを突如削除し、ファンを驚かせた。その後、新たなアカウントを開設し、約9カ月でフォロワー2000万人を突破している。

しかも、現在も投稿は多くない。計11件の投稿のうち、4月22日に公開されたチャレンジ動画は4日で再生数1億回を超えた。5000万回以上再生された動画も6本に達している。さらに同動画は、公開から2日で200万回以上リポストされ、インスタグラム史上でも屈指の共有数を記録したと伝えられた。

ここで重要なのは、JUNG KOOKのフォロワー数が2000万人規模である一方で、共有数で上位に並ぶリオネル・メッシやテイラー・スウィフトのフォロワー数は桁違いに多いという点だ。単純な数だけでは測ることのできない「1投稿あたりの熱量」がそこには存在する。

JUNG KOOK（写真提供＝OSEN）

BTSメンバーのSNSは、まさにその事実を証明してきた。

フォロワーが何人いるか、投稿にどれだけの反応があったか、どの地域で影響力が高いのか。現代のスターは作品やステージだけでなく、こうした数字によっても語られる。

だからこそ、今回のインスタグラムの騒動は大きな意味を持つ。

フォロワー数は人気を示す簡便な指標だ。広告主やブランド、メディアにとっても、数字は非常に便利である。7000万人、2000万人、1億再生といった数字は、人気を説明するうえで圧倒的な説得力を備えている。

数字という指標の限界とK-POPの親和性

もちろん、その数字は絶対的なものではない。

ボット、休眠アカウント、購入されたフォロワー、スパム。巨大なアカウントであればあるほど、そこには純粋なファンだけでなく、さまざまな「動かない数字」が混在する。

今回のようにプラットフォーム側が整理を行えば、表面上の数字だけが急変することがある。

減少した数字は必ずしも人気の衰退を意味しない。しかし、数百万単位の減少が語られた瞬間、その数字はどうしても「偽りのフォロワーがいたのではないか」という疑念を呼び起こす。

そこが今回の騒動の厄介な点だ。実際には、非アクティブアカウントの整理やボットの削除など、さまざまな要因が考えられる。それでも外部から見れば、「減少分＝本物ではなかったフォロワー」と単純に解釈されやすい。

これはK-POP界にとっても無視できない問題である。

K-POPはSNSの数字と極めて親和性が高い。ミュージックビデオの再生数やTikTokチャレンジ、Weverseの反応、Xのトレンド。ファンの動きが即座に数値化され、その数字がまたニュースとなってファンの熱量をさらに高めていく。

BTS（写真提供＝OSEN）

BTSはその最前線にいるグループだ。だからこそ「BTSが700万人減少した」といった投稿が拡散される。真偽が定かではなくとも、その数字だけで人々は反応する。BTSという名前とフォロワー数の大きさが、もともと強く結びついているからだ。

今回の騒動で問われているのは、フォロワー数という数字をどこまで人気そのものとして信頼できるのかという問題である。アクティブなファンの熱量と、ただ存在しているだけの数字は同じではない。7000万人のフォロワーを持つことも驚異的だが、2000万人のフォロワーでも投稿が爆発的に共有されるなら、その影響力は数字以上に大きい。

VやJUNG KOOKの事例は、フォロワー数が巨大な価値を持つ一方で、それだけではスターの真価を測りきれないことも示唆している。

インスタグラムの「フォロワー激減祭り」は、一見するとSNS上の些細な騒動に見えるかもしれない。しかし、スターの人気や価値が数字で語られる時代においては、極めて象徴的な出来事だ。

スターの人気はフォロワー数で可視化される。とはいえ、その数字には本物のファンだけでなく、ボットや休眠アカウント、ただ数として存在するだけのアカウントも混ざり得る。

だからこそ、数字が増えれば「影響力」として称賛され、減れば一転して「水増し」を疑われる。今回の騒動は、スターの人気そのものよりも、あらゆるものを数字で語りすぎる時代の危うさを浮き彫りにした出来事なのかもしれない。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）