「同一人物とは思えない」本田紗来、“いつもと雰囲気違う”美脚モデルショットに反響「ヤバっ魅力的すぎる」
フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは5月13日、自身のInstagramを更新。さまざまなコーディネートのモデルショットを公開しました。
【写真】本田紗来の圧倒的な美脚
コメントでは「大人っぽくてクール系さーちゃんも素敵すぎ」「いつもと雰囲気違うさらちゃん新鮮！！かわいすぎますーー」「クールで美しくて可愛い」「同一人物とは思えないくらい色々な表情できるね！！」「さらちゃんお美しいです」「ほんまに可愛い」「ヤバっ魅力的すぎる」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】本田紗来の圧倒的な美脚
「クールで美しくて可愛い」本田さんは「Ray6月号 自信をくれるお守り『わたしだけの最愛ブランドを手に入れて』是非チェックしてみてください〜！」とつづり、7枚の写真を投稿。さまざまな衣装に身を包んだモデルショットです。2枚目と4〜6枚目では、脚が露出するコーディネートを着用しています。特に6枚目は、すらりと伸びた長い脚が際立つショットです。ブラウンのポロシャツとグリーンのスカートを合わせており、レトロな雰囲気が漂っています。
「魔法みたいな可愛さ」4月30日にも、美しいモデルショットを披露していた本田さん。ファンからは「お姉さんすぎる〜！本当にワンピース似合うね」「魔法みたいな可愛さ 一生愛せる」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)