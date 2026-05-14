安田章大×のん『平行と垂直』障がいある兄と結婚前の妹が踏み出す一歩 ビジュアル・予告解禁
SUPER EIGHTの安田章大とのんがダブル主演を務める映画『平行と垂直』より、本ビジュアルと本予告編が解禁。あわせて、浮 with 安田章大による主題歌情報も発表された。
【動画】「私、結婚して大丈夫なん」『平行と垂直』本予告
本作は、自閉スペクトラム症の兄・大貴（安田章大）と、幼い頃から兄を支えてきた妹・希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、お互いのこれまでとこれからに向き合っていく心温まるヒューマンドラマ。監督は小林聖太郎が務める。
ティザービジュアルと特報の解禁時には、初共演となる安田とのんが生み出す、ふたりならではの空気感に絶賛の声が相次いだ。さらに、オリジナルで制作したリボンアクリルチャームの収益の一部を一般社団法人日本自閉症協会へ寄付する、自閉スペクトラム症支援と連動したチャリティー施策の実施も発表され、やさしい広がりを見せている。
今回解禁されたのは、安田演じる兄・大貴とのん演じる妹・希が横に並び、真っ直ぐこちらを見つめる本ビジュアル。ふたりの中央にはタイトルロゴが配置されている。
本作の舞台となった、大阪府堺市の商店街を背景に、清掃の仕事に就く大貴、カウンセラーとして働く希、それぞれの日常の姿が映し出される。大貴はリュックサックのショルダーを両手でしっかりと握り、しっかり者の希はジャケット姿が印象的だ。どこか清々しく希望に満ちたふたりの表情からは、希の結婚話をきっかけに、まさに“ふたりが踏み出す新しい一歩”を迎えようとしている様子がうかがえる。
本予告編は、大貴の「食事会は19時です」という台詞から始まり、週に一度食事を共にする大貴と希のささやかな日常が映し出される。結婚の話が進むなか、「いままでと何も変わらない」と大貴を安心させる希。しかし、ふたりを取り巻く人々や環境が少しずつ変化していく中で、大貴はある騒動を起こしてしまう…。
希は「お願いやから私の人生邪魔せんといて！」と辛らつな言葉をぶつけるが、大貴は何も言わない。「心の声が聞きたいって、ずっとそう思ってました」と語る希の声に重なるように流れるのは、浮 with 安田章大による主題歌「話そう」。優しく寄り添うような楽曲とともに、ふたりのこれまでとこれから、そして大貴の本当の気持ちが穏やかに映し出される、心温まる映像となっている。
本予告映像内では、主題歌もあわせて初解禁された。物語を彩る楽曲は、シンガー・ソングライターとして活動する米山ミサのソロ・プロジェクト浮（ぶい）と安田章大による「話そう」。安田の提案で浮に書き下ろしの主題歌が依頼され、安田自身もコーラスで参加することになった。浮と安田による心地よく優しい歌声のハーモニーが、大貴と希の思いに寄り添う。
さらに、安田が本作で企画、主演、そして主題歌コーラスを担当していることも今回明らかとなった。安田が製作を熱望した兄妹の絆の物語に、さらなる期待が高まる。
映画『平行と垂直』は、8月28日全国公開。
※浮のコメント全文は以下の通り。
■浮 コメント全文
希をはじめ、大貴の周りにいる人々が言葉だけではない様々な形で会話を重ねながら理解を深めていく様子がとても印象に残ったので、「話そう」というタイトルにしようと決めました。安田さんからコーラスのご提案をいただいた時は大変恐縮しましたが、安田さんの落ち着いた話し方に近い声色で自然に歌ってもらえるようなフレーズを考えました。ささやかだけど賑やかな、『平行と垂直』という暖かい作品にそっと寄り添える音楽になっていると思います。ぜひ、ご覧ください。
【動画】「私、結婚して大丈夫なん」『平行と垂直』本予告
本作は、自閉スペクトラム症の兄・大貴（安田章大）と、幼い頃から兄を支えてきた妹・希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、お互いのこれまでとこれからに向き合っていく心温まるヒューマンドラマ。監督は小林聖太郎が務める。
今回解禁されたのは、安田演じる兄・大貴とのん演じる妹・希が横に並び、真っ直ぐこちらを見つめる本ビジュアル。ふたりの中央にはタイトルロゴが配置されている。
本作の舞台となった、大阪府堺市の商店街を背景に、清掃の仕事に就く大貴、カウンセラーとして働く希、それぞれの日常の姿が映し出される。大貴はリュックサックのショルダーを両手でしっかりと握り、しっかり者の希はジャケット姿が印象的だ。どこか清々しく希望に満ちたふたりの表情からは、希の結婚話をきっかけに、まさに“ふたりが踏み出す新しい一歩”を迎えようとしている様子がうかがえる。
本予告編は、大貴の「食事会は19時です」という台詞から始まり、週に一度食事を共にする大貴と希のささやかな日常が映し出される。結婚の話が進むなか、「いままでと何も変わらない」と大貴を安心させる希。しかし、ふたりを取り巻く人々や環境が少しずつ変化していく中で、大貴はある騒動を起こしてしまう…。
希は「お願いやから私の人生邪魔せんといて！」と辛らつな言葉をぶつけるが、大貴は何も言わない。「心の声が聞きたいって、ずっとそう思ってました」と語る希の声に重なるように流れるのは、浮 with 安田章大による主題歌「話そう」。優しく寄り添うような楽曲とともに、ふたりのこれまでとこれから、そして大貴の本当の気持ちが穏やかに映し出される、心温まる映像となっている。
本予告映像内では、主題歌もあわせて初解禁された。物語を彩る楽曲は、シンガー・ソングライターとして活動する米山ミサのソロ・プロジェクト浮（ぶい）と安田章大による「話そう」。安田の提案で浮に書き下ろしの主題歌が依頼され、安田自身もコーラスで参加することになった。浮と安田による心地よく優しい歌声のハーモニーが、大貴と希の思いに寄り添う。
さらに、安田が本作で企画、主演、そして主題歌コーラスを担当していることも今回明らかとなった。安田が製作を熱望した兄妹の絆の物語に、さらなる期待が高まる。
映画『平行と垂直』は、8月28日全国公開。
※浮のコメント全文は以下の通り。
■浮 コメント全文
希をはじめ、大貴の周りにいる人々が言葉だけではない様々な形で会話を重ねながら理解を深めていく様子がとても印象に残ったので、「話そう」というタイトルにしようと決めました。安田さんからコーラスのご提案をいただいた時は大変恐縮しましたが、安田さんの落ち着いた話し方に近い声色で自然に歌ってもらえるようなフレーズを考えました。ささやかだけど賑やかな、『平行と垂直』という暖かい作品にそっと寄り添える音楽になっていると思います。ぜひ、ご覧ください。