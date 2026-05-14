「大相撲夏場所・４日目」（１３日、両国国技館）

平幕玉鷲が時疾風に寄り切られ、初日から４連敗。歴代３位の幕内連続出場記録を誇り、幕内勝利数で節目の記録が待つ４１歳の“鉄人”が心配な状況に陥った。大関は霧島が一山本をはたき込み４連勝、琴桜は義ノ富士を押し出して２勝目。霧島、小結若隆景、平幕琴栄峰の３人が全勝を守った。

声援がため息に変わった。玉鷲は突いて出るも中に入られた。時疾風に寄られても、体を入れ替えて前に出たが、相手の出し投げで背中を向いて万事休す。寄り切られて４連敗。「自分の甘さが出た」と悔しがった。

４場所連続負け越し中で、幕内残留には最低でも５勝が必要。春巡業は変形性腰椎症、腰部神経根症で途中離脱。今場所は右足にサポーターを巻き、状態が良くないのは明らかだが「みんな同じ。痛いところはどこかしらにある」と弱音は吐かず「気合ですよ、気合」と自らを鼓舞した。

旭天鵬を抜き、歴代単独３位の幕内在位１００場所。幕内連続出場１１４１回は歴代３位。１勝で日馬富士を抜いて単独８位の幕内通算７１３勝になり、２勝なら稀勢の里、６勝で琴奨菊に並ぶ。５日目の相手は新入幕の若ノ勝。優勝２回の鉄人は「初顔は楽しみ」と腕をぶした。