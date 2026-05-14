ポケモンセンターオンラインにてテーマ「たべる」のイラストを使用したグッズが本日発売ピカチュウたちがホウエン地方で楽しく過ごす様子が描かれたアートが採用
ポケモンは、グッズ「Pokemon Timeless Adventure」を5月14日10時から「ポケモンセンターオンライン」にて発売する。価格は495円（A4クリアファイル）から。なおポケモンセンター、ポケモンストア店頭では、発売日時点での取り扱いはない。
ポケモン30周年特設サイトでは、毎月テーマが発表されている。「Pokemon Timeless Adventure」は、3つ目のピックアップテーマとなる「たべる」をイメージしたイラストが描かれたグッズで、ピカチュウやキモリ、アチャモ、ミズゴロウが、ホウエン地方できのみやフエンせんべいを食べながら、楽しく過ごしている様子が描かれたアートが採用されている。
アクリルブロックやA4クリアファイルをはじめ、ステッカーセットやロールクッキーがラインナップ。オーロラ加工されたアクリルキーホルダーには、カラビナにリングが付いている。また「たべる」にちなんで、いつもの食卓がもっと楽しくなる耐熱素材のスクエアプレートや、持ち運びに便利な折りたたみパーツ付きのステンレスペットボトルホルダーも登場。スクリューキャップ仕様で、ペットボトルに合わせた高さ調節もできる。
A4クリアファイル
ステッカーセット
アクリルブロック
アクリルキーホルダー
ロールクッキー
スクエアプレート
ステンレスペットボトルホルダー【商品詳細】
・A4クリアファイル Pokemon Timeless Adventure ホウエン/価格：495円
・ステッカーセット Pokemon Timeless Adventure ホウエン/価格：770円
・アクリルブロック Pokemon Timeless Adventure ホウエン/価格：2,860円
・アクリルキーホルダー Pokemon Timeless Adventure ホウエン/価格：935円
・ロールクッキー Pokemon Timeless Adventure ホウエン/価格：1,760円
・スクエアプレート Pokemon Timeless Adventure/価格：2,860円
・ステンレスペットボトルホルダー Pokemon Timeless Adventure/価格：2,640円
※写真はイメージです。実際の商品と、色やデザインが異なる場合がございます。
※表示価格は、すべて税込です。
※発売日や価格は、予告なしに変更する場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。
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※数量には限りがございますので、品切れの際は、ご容赦ください。
※できるだけ多くのお客様にお求めいただけるよう、購入数を制限させていただく場合がございます。
※後日ポケモンセンター、ポケモンストア、Amazon.co.jp「ポケモンストア」、イベント会場等で取り扱う可能性がございます。
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