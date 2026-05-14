【Pokemon Timeless Adventure】 5月14日10時 発売 価格：495円～

ポケモンは、グッズ「Pokemon Timeless Adventure」を5月14日10時から「ポケモンセンターオンライン」にて発売する。価格は495円（A4クリアファイル）から。なおポケモンセンター、ポケモンストア店頭では、発売日時点での取り扱いはない。

ポケモン30周年特設サイトでは、毎月テーマが発表されている。「Pokemon Timeless Adventure」は、3つ目のピックアップテーマとなる「たべる」をイメージしたイラストが描かれたグッズで、ピカチュウやキモリ、アチャモ、ミズゴロウが、ホウエン地方できのみやフエンせんべいを食べながら、楽しく過ごしている様子が描かれたアートが採用されている。

アクリルブロックやA4クリアファイルをはじめ、ステッカーセットやロールクッキーがラインナップ。オーロラ加工されたアクリルキーホルダーには、カラビナにリングが付いている。また「たべる」にちなんで、いつもの食卓がもっと楽しくなる耐熱素材のスクエアプレートや、持ち運びに便利な折りたたみパーツ付きのステンレスペットボトルホルダーも登場。スクリューキャップ仕様で、ペットボトルに合わせた高さ調節もできる。

A4クリアファイル

ステッカーセット

アクリルブロック

アクリルキーホルダー

ロールクッキー

スクエアプレート

ステンレスペットボトルホルダー

【商品詳細】

・A4クリアファイル Pokemon Timeless Adventure ホウエン/価格：495円

・ステッカーセット Pokemon Timeless Adventure ホウエン/価格：770円

・アクリルブロック Pokemon Timeless Adventure ホウエン/価格：2,860円

・アクリルキーホルダー Pokemon Timeless Adventure ホウエン/価格：935円

・ロールクッキー Pokemon Timeless Adventure ホウエン/価格：1,760円

・スクエアプレート Pokemon Timeless Adventure/価格：2,860円

・ステンレスペットボトルホルダー Pokemon Timeless Adventure/価格：2,640円

【注意事項】

※写真はイメージです。実際の商品と、色やデザインが異なる場合がございます。

※表示価格は、すべて税込です。

※発売日や価格は、予告なしに変更する場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

※生産地の状況により、やむを得ず発売を延期または中止する場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

※店舗によって、取り扱い商品や商品在庫数量が異なります。

※数量には限りがございますので、品切れの際は、ご容赦ください。

※できるだけ多くのお客様にお求めいただけるよう、購入数を制限させていただく場合がございます。

※後日ポケモンセンター、ポケモンストア、Amazon.co.jp「ポケモンストア」、イベント会場等で取り扱う可能性がございます。

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