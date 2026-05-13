磐越道のバス事故からきょうで1週間です。高校生の保護者が生徒から「運転やばい」と連絡があったことを明かし、「バス会社と学校側で責任のなすり合いをしている」と怒りをにじませました。

【写真を見る】磐越道バス事故から1週間「責任のなすり合いをしている」保護者怒り 乗車していた生徒から「運転がやばい」と連絡も

21人死傷の磐越道バス事故 「運転やばい」と乗車の生徒から連絡

この事故は今月6日、福島県の磐越道で新潟市の北越高校の生徒を乗せたマイクロバスが事故を起こし、21人が死傷したものです。



バスに乗車していた高校生の保護者がJNNの取材に応じ、事故を起こす前、生徒から「運転がやばい。こすりながら運転している」と連絡があったと明かしました。

生徒自ら発煙筒をたき…シートベルト切断、止血も 保護者が明かした“事故後”

事故後は生徒自ら発煙筒をたき、シートベルトを切ったり止血をしたりして助け合っていたということです。



バス会社の蒲原鉄道と北越高校との間で主張が食い違っていることについては「責任のなすり合いをしている。本当は何があったのか、知りたい」としています。