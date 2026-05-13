【アナグラムクイズ】「り お な が く」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
文字の順番を入れ替えるだけで、全く別の意味を持つ言葉が浮かび上がってきます。頭の中で文字を動かしながら、隠された正解を導き出しましょう。全神経を集中させて、1分以内の正解を目指してくださいね！
り お な が く
ヒント：最後の文字は「な」
答えを見る
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▼解説
日本語の表記に欠かせない「送り仮名」が正解です！ 濁音の「が」の位置を固定して考えると、比較的スムーズに答えに辿り着けたかもしれません。言葉の構造を意識することが、アナグラム攻略の大きなコツですよ。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
文字の順番を入れ替えるだけで、全く別の意味を持つ言葉が浮かび上がってきます。頭の中で文字を動かしながら、隠された正解を導き出しましょう。全神経を集中させて、1分以内の正解を目指してくださいね！
問題：「り お な が く」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
り お な が く
ヒント：最後の文字は「な」
答えを見る
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正解：おくりがな正解は「おくりがな」でした。
▼解説
日本語の表記に欠かせない「送り仮名」が正解です！ 濁音の「が」の位置を固定して考えると、比較的スムーズに答えに辿り着けたかもしれません。言葉の構造を意識することが、アナグラム攻略の大きなコツですよ。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)