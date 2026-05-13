バラバラになった5つのひらがなを並び替えて、正しい単語を完成させましょう！ 脳の柔軟性が試されるアナグラムクイズです。あなたは制限時間の1分以内に正解を見つけ出すことができますか？ 隙間時間の脳トレにぜひ挑戦してみてください。

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

文字の順番を入れ替えるだけで、全く別の意味を持つ言葉が浮かび上がってきます。頭の中で文字を動かしながら、隠された正解を導き出しましょう。全神経を集中させて、1分以内の正解を目指してくださいね！

問題：「り お な が く」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

り お な が く

ヒント：最後の文字は「な」

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正解：おくりがな

正解は「おくりがな」でした。

▼解説
日本語の表記に欠かせない「送り仮名」が正解です！ 濁音の「が」の位置を固定して考えると、比較的スムーズに答えに辿り着けたかもしれません。言葉の構造を意識することが、アナグラム攻略の大きなコツですよ。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)