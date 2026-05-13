主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月13日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月13日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1737( 769)
TOPIX先物 6月限 1287( 1214)
日経225ミニ 6月限 3126( 3092)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 780( 602)
TOPIX先物 6月限 858( 594)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3( 0)
TOPIX先物 6月限 403( 402)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 550( 449)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 635( 635)
日経225ミニ 6月限 3469( 3259)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 646( 417)
TOPIX先物 6月限 763( 201)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2305( 1241)
9月限 101( 87)
TOPIX先物 6月限 712( 464)
9月限 16( 16)
日経225ミニ 6月限 70248( 32000)
7月限 231( 71)
8月限 23( 5)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 738( 528)
9月限 11( 3)
日経225ミニ 6月限 48977( 23085)
7月限 137( 123)
8月限 16( 6)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 3648( 3648)
7月限 67( 67)
8月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 848( 848)
9月限 21( 21)
日経225ミニ 6月限 20656( 20656)
7月限 34( 34)
8月限 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1737( 769)
TOPIX先物 6月限 1287( 1214)
日経225ミニ 6月限 3126( 3092)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 780( 602)
TOPIX先物 6月限 858( 594)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3( 0)
TOPIX先物 6月限 403( 402)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 550( 449)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 635( 635)
日経225ミニ 6月限 3469( 3259)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 646( 417)
TOPIX先物 6月限 763( 201)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2305( 1241)
9月限 101( 87)
TOPIX先物 6月限 712( 464)
9月限 16( 16)
日経225ミニ 6月限 70248( 32000)
7月限 231( 71)
8月限 23( 5)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 738( 528)
9月限 11( 3)
日経225ミニ 6月限 48977( 23085)
7月限 137( 123)
8月限 16( 6)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 3648( 3648)
7月限 67( 67)
8月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 848( 848)
9月限 21( 21)
日経225ミニ 6月限 20656( 20656)
7月限 34( 34)
8月限 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース