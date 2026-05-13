　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月13日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1737(　　 769)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1287(　　1214)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3126(　　3092)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 780(　　 602)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 858(　　 594)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 3(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 403(　　 402)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 550(　　 449)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 635(　　 635)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3469(　　3259)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 646(　　 417)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 763(　　 201)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2305(　　1241)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 101(　　　87)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 712(　　 464)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　16(　　　16)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 70248(　 32000)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 231(　　　71)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　23(　　　 5)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 738(　　 528)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　11(　　　 3)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 48977(　 23085)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 137(　　 123)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　16(　　　 6)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3648(　　3648)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　67(　　　67)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 848(　　 848)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　21(　　　21)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 20656(　 20656)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　34(　　　34)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 4(　　　 4)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース