マキロイ効果で『Qi4D』シリーズドライバーが3カ月ぶり売上首位浮上！「シャフトをマネする方も多かったです」【週間ギアランキング】
ドライバー部門はテーラーメイドの「Qi4Dシリーズ」が約3カ月ぶりに1位を獲得。1位が「Qi4D MAX」、2位が「Qi4D」だった。最新のドライバー状況についてPGAツアースーパーストアかしわ沼南店の大野木翔さんに取材した。
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「当店でも4月は『Qi4D』シリーズのドライバーが圧倒的に人気でした。マスターズで優勝したローリー・マキロイ（北アイルランド）の効果はやはり大きかったと思います。実際にマキロイと同じ『ベンタス ブラック』のシャフトにして購入される方も多かったです」 人気の理由としてはPGAツアーでの活躍だけではなく、性能面の評価も高かった。 「今年のテーラーメイドは当たり年だという認識が広がっていて、『Qi10』を使っていて『Qi35』をパスした人が『Qi4D』を購入されています。弾道データを計測しても性能が高くなっているので納得して購入されていきますね。他メーカーから乗り換えたというよりも、テーラーメイドファンが買っている印象です」 マスターズのローリー・マキロイに続き、女子メジャーでもネリー・コルダが『Qi4D』ドライバーで優勝。さらに『Qi4D』旋風が加速していきそうだ。 （ドライバーランキング）1位 テーラーメイド Qi4D MAX2位 テーラーメイド Qi4D 3位 ピン G440 K ※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●禁断のロボット試打企画今年も開催！ 関連記事「最新ドライバー24機種で一番”飛ぶ”ドライバーは？ スピン量、初速……数値も公開！」を見れば最新ドライバーで“飛ぶ”モデルがどれか分かります
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