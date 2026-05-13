14日も大気不安定続く。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■上空の寒気が居座り不安定つづく

13日（水）は本州の広い範囲で雷雨となりましたが、14日（木）も、上空の寒気が居座るため、大気の不安定な状態が続くでしょう。日中は日差しの届く所が多いものの、山沿いや内陸を中心に午後は雷雨となりそうです。前日ほどではないものの、局地的に雷を伴って急な強い雨が降る恐れがあります。関東も午後はにわか雨がありそうなので、空模様の変化にはお気をつけください。お出かけには折りたたみの傘などがあると安心でしょう。

■北から涼しい空気 東北でも気温ダウン

北日本には冷たい空気が入り、日中の気温が大幅に下がる所もありそうです。仙台は17℃の予想で、前日に比べて8℃も低くなるでしょう。東日本や西日本は14日も夏日になる所が多く、東京は26℃、大阪や名古屋は28℃で、6月並みの暑さとなるでしょう。岐阜は29℃と、真夏日に迫る暑さが続きそうです。湿度は低めで蒸し暑さはありませんが、熱中症には十分な注意が必要です。

【14日(木)の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 19℃（-3 5月下旬）

仙台 17℃（-8 4月下旬）

新潟 19℃（-4 4月下旬）

東京 26℃（-1 6月中旬）

名古屋 28℃（±0 6月下旬）

大阪 28℃（+1 6月中旬）

福岡 25℃（+1 5月下旬）

■沖縄本島は梅雨の中休み 先島諸島は激しい雨に注意

沖縄本島地方は、14日も梅雨の中休みが続くでしょう。先島諸島は中国大陸から伸びてくる梅雨前線の雨雲がかかり、強雨や雷雨になる恐れがあります。夜は前線の活動が活発になり激しい雨が降る恐れがあるので、道路の冠水などにもご注意ください。

■週末は暑さのレベルが一段上がる 真夏日が続出か

15日（金）は上空の寒気も抜けるため、大きな天気の崩れも無く広範囲で晴れるでしょう。土日も各地で日差しが届いて、暑さのレベルが一段階上がりそうです。

東京は土日とも28℃、大阪は29℃まで上がる予想で、17日（日）は前橋や熊谷で30℃と真夏日になる予想です。来週にかけても気温の高い状態が続くでしょう。春の運動会に向けて練習などは始まっている学校もあると思いますが、暑さ対策は万全に行いましょう。