12日の楽天-オリックス戦の地方開催

■オリックス 2ー0 楽天（12日・弘前）

青森県の弘前はるか夢球場では、12日に楽天-オリックスが開催された。試合は2-0のロースコアで首位のオリックスが勝利となったが、ファンはプロの本拠地球場ではありえない仰天の光景に「趣ある」「ホームラン直撃ありそう」などと話題にあげている。

同球場の外野フェンスのすぐ後方には弘南鉄道が走っており、試合中も通行していた。地方開催ならでは、のどかな光景が展開されてた。

「パーソル パ・リーグTV」も公式X（旧ツイッター）で映像を紹介。外野の芝生席でプロ野球を楽しむファン越しに、カタカタと走る2両編成の在来線が映っていた。

プロ野球中継ではなかなか見られぬ映像にファンも興味津々。「ナゴヤ球場の横を過ぎる東海道新幹線をおもいだす」「趣のある良い球場」「すごい」「めっちゃエモいな」「ローカル感あってめっちゃ良い景色」「パテレ行きになってて感激」「パテレ史上初？」「憧れすぎる」「おもろ」などとといったコメントが寄せられていた。

6月30日には巨人主催のヤクルト戦が実施される。（Full-Count編集部）